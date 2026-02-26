Teletrabajo en Colombia: estas compañías ofrecen oportunidades laborales desde casa

El teletrabajo ha transformado la manera en que miles de personas organizan su vida profesional. Más allá de desempeñar funciones desde casa, esta modalidad permite optimizar tiempos de desplazamiento, reducir costos asociados al transporte y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Trabajar de forma remota también amplía las posibilidades de acceso al empleo, ya que elimina barreras geográficas y facilita la participación en procesos de selección sin importar la ciudad de residencia. Para muchos trabajadores, representa una oportunidad de mayor autonomía en la gestión del tiempo y de los resultados.

En línea con esta modalidad, el desempeño profesional exige competencias que van más allá del conocimiento técnico. La organización del tiempo, la disciplina y la capacidad de trabajar por objetivos se convierten en habilidades clave para mantener la productividad y cumplir metas sin supervisión presencial.

Actualmente, se han abierto más de 300 vacantes remotas, permitiendo a los aspirantes acceder a procesos de selección ágiles y a oportunidades adaptadas a distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. El proceso es 100% gratuito y virtual.

Editor de videos en CapCut freelance

Empresa: Inversiones MAEIA S.A.S.

Salario: A convenir

¿Es un ninja de la edición rápida, con buen gusto visual y obsesionado por la retención? Se busca un editor de video freelance para transformar material en bruto en contenido de alto impacto para redes sociales.

Responsabilidades:

Editar videos dinámicos (Reels, TikToks, Shorts) utilizando CapCut (Desktop/Mobile).

Dominar el ritmo visual: cortes precisos, subtítulos dinámicos y transiciones fluidas.

Aplicar diseño sonoro (SFX) y música de tendencia para aumentar el engagement.

Mantener la estética de marca mientras aplicas técnicas de retención.

Requerimientos:

Indispensable enviar muestras de trabajos previos en formato vertical.

Manejo de keyframes, máscaras, curvas de velocidad y subtitulado creativo.

Buen ojo para la tipografía, el color y el encuadre.

Capacidad para trabajar bajo cronogramas de entrega claros y ser proactivo con las tendencias.

Buena conexión a internet y disponibilidad para ajustes rápidos.

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic S.A.S

Salario: 1.600.000

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

Ejecutivo de ventas

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas remotas, tendrá la oportunidad de formar parte de una empresa innovadora que ofrece herramientas para la gestión contable de pymes, impactando directamente en el crecimiento de sus clientes a través de soluciones digitales efectivas.

Responsabilidades:

Identificar y contactar potenciales clientes para ofrecer soluciones digitales de contabilidad.

Gestionar el proceso de ventas de principio a fin, garantizando una experiencia excepcional al cliente.

Colaborar con el equipo de marketing para alinear estrategias y maximizar resultados.

Mantener y actualizar el CRM con información de clientes y oportunidades de venta.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ejecutivo de ventas remotas o roles similares.

Habilidad para comunicarse efectivamente y construir relaciones comerciales sólidas.

Experiencia en el uso de herramientas digitales y plataformas de CRM.

Capacidad para trabajar de manera independiente y dentro de un equipo.

Líder de cobranza

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

En este rol será responsable de la gestión de cartera de cuentas por cobrar, negociación de soluciones de pago y cumplimiento de objetivos de recaudo.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas/financieras.

Inglés mínimo B1.

Experiencia en cobranza y liderazgo de procesos.

Habilidades de negociación y comunicación.

