Trabajo para abogados: conozca las ofertas activas en Colombia

En un entorno marcado por cambios normativos, crecimiento empresarial y mayores exigencias de cumplimiento legal, la demanda por profesionales del derecho se mantiene vigente en distintas regiones del país.

Actualmente, hay ofertas de empleo para abogados en diferentes ciudades de Colombia, tanto en el sector público como en el privado. Las vacantes abarcan áreas como asesoría jurídica, derecho laboral, comercial, civil, administrativo y cumplimiento normativo, lo que amplía las opciones para profesionales con distintos enfoques y niveles de experiencia.

En los procesos de selección, varias convocatorias resaltan la importancia de contar con criterio jurídico, responsabilidad en el manejo de la información y capacidad para adaptarse a distintos contextos legales. Estas competencias resultan determinantes para responder a las necesidades de organizaciones que requieren acompañamiento jurídico permanente y toma de decisiones fundamentada.

Para conocer todas las ofertas disponibles, los interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las vacantes que se ajusten a su formación y expectativas. El proceso es virtual, gratuito y permite acceder a oportunidades laborales activas en distintas regiones del país.

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional. Foto: Stock

Abogado junior bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Alianza Team

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

En Alianza Team buscan un(a) abogado(a) junior bilingüe que quiera crecer en un entorno corporativo dinámico, aportando al manejo del riesgo legal y acompañando las decisiones del negocio con criterio jurídico y foco en la calidad.

Responsabilidades:

Elaborar y revisar contratos y acuerdos.

Asesorar a las áreas internas en temas legales corporativos, contractuales y regulatorios.

Apoyar la gestión de propiedad intelectual y libros societarios.

Brindar soporte en procesos administrativos y judiciales.

Hacer seguimiento a cambios normativos que impacten la operación.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Mínimo 1 año de experiencia en firma o empresa.

Conocimientos en derecho comercial, societario y contractual.

Inglés avanzado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista profesional jurídico – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas hoy en Colombia

Coordinador de cumplimiento – Popayán

Empresa: Banco Mundo Mujer

Salario: 6.800.000 a 7.000.000

Su papel será fundamental para garantizar que todos los procesos estén alineados con la legislación vigente, contribuyendo así a la confianza de los clientes y socios.

Responsabilidades:

Supervisar el cumplimiento de normativas y políticas internas.

Desarrollar e implementar programas de cumplimiento.

Realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento.

Capacitar al personal en temas de cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho con especialización.

Experiencia mínima de 3 años como coordinador de cumplimiento o similar.

Conocimiento avanzado de normativas financieras y regulatorias.

Capacidad para liderar y motivar equipos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado especialista en títulos inmuebles – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec S.A.S.

Salario: A convenir

Como especialista en derecho inmobiliario, tendrá la responsabilidad de analizar folios de matrícula inmobiliaria y diagnosticar problemáticas legales complejas, proponiendo soluciones efectivas.

Responsabilidades:

Analizar folios de matrícula inmobiliaria para determinar la situación jurídica de los predios.

Elaborar estudios de títulos completos identificando riesgos y gravámenes.

Investigar y aplicar la normatividad vigente en derecho inmobiliario, propiedad horizontal y urbanismo.

Diagnosticar problemáticas legales complejas y proponer soluciones estratégicas.

Interactuar con el equipo interno y entidades externas de manera efectiva.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia comprobable en estudios de títulos de inmuebles.

Conocimientos en normatividad de derecho inmobiliario y propiedad horizontal.

Habilidad para diagnosticar y solucionar problemáticas legales complejas.

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado de relaciones laborales – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: 4.200.000 a 4.400.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y adquirir visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

Asesorar en la gestión de relaciones laborales.

Desarrollar políticas laborales alineadas con la normativa vigente.

Gestionar conflictos laborales y ofrecer soluciones efectivas.

Monitorear cambios en la legislación laboral.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 4 años como abogado laboral o en derecho laboral.

Conocimiento profundo de la legislación laboral vigente.

Habilidades para la resolución de conflictos y negociación.

Excelentes capacidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.