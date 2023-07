¿Sale más barato andar en moto o usar TransMilenio?

No obstante, tal y como sucede en las grandes ciudades, Bogotá no es ajena a las problemáticas que rodean el tránsito vehicular . A falta de un sistema masivo de transporte con el que el 100 % de la población se sienta a gusto, hay quienes prefieren adquirir un vehículo propio antes que depender del TransMilenio o de los buses del Sitp.

Jorge Enrique Robledo abogó para que el metro por la avenida Caracas sea subterráneo y no elevado; envió carta al presidente Petro

Ahora bien, frente a este punto de partida toma relevancia un elemento clave: la economía. ¿Qué resulta más barato?, ¿cuál es la mejor opción?, ¿el salario es suficiente para cubrir los desplazamientos requeridos? En fin, son varias las preguntas que surgen; además, figuran detalles no menores, como la seguridad.

Si bien muchas personas sueñan con tener su carro propio, en Bogotá existen algunas limitaciones o aspectos que invitan a reconsiderar la idea. Por ejemplo, entre semana permanece vigente el pico y placa, de manera que el vehículo no se podrá sacar todos los días. Así mismo, no es un secreto que los trancones son comunes y el estado de las vías no es el mejor.