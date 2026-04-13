Los subsidios son una de las ayudas sociales más importantes que entregan los gobiernos para que las personas que más lo necesitan puedan salir adelante. Gracias a estos apoyos, muchas familias pueden acceder a lo esencial, como una vivienda digna, educación para sus hijos o servicios de salud.

En Colombia, existen varios programas que permiten a muchas personas cubrir necesidades básicas. Estos son impulsados y diseñados, en su mayoría, por el Departamento de Prosperidad Social. Sin embargo, también hay otras entidades que definen ayudas en distintas zonas del país.

Estos son los requisitos para acceder. Foto: 123RF

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Recientemente, en Bogotá se conoció la continuidad en la entrega de una ayuda económica fundamental para muchos ciudadanos, quienes no reciben otros subsidios del Gobierno, pese a cumplir los requisitos para acceder a ellos.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, informó que el subsidio Tipo C para personas mayores continuará entregándose durante este año y se seguirá pagando con normalidad a través de la plataforma del Ingreso Mínimo Garantizado.

La Alcaldía reportó que actualmente se atiende a más de 61.000 personas mayores que hacían parte de las bases de datos de los Fondos de Desarrollo Local.

Son más de 60.000 los beneficiados. Foto: Jorge Orozco

Para acceder a este beneficio deberá cumplir tres requisitos importantes.

Tener 54 años o más si son mujeres, o 59 años o más siendo hombres No recibir pensión o ingresos Deben estar en condición de pobreza o vulnerabilidad en la ciudad

Tenga en cuenta que las transferencias se desembolsarán mes a mes y que todas las personas beneficiarias de transferencias recibirán unos 150.000 pesos, incluyendo las del subsidio Tipo C.

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En enero y febrero de este año se adelantaron las gestiones administrativas, contractuales y operativas necesarias para prorrogar los convenios. Una vez finalizados los trámites, se hicieron los pagos retroactivos correspondientes a enero y el giro del ciclo regular, normalizando el calendario de transferencias.