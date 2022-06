Las regiones donde hay más ofertas de empleo en España para esta época del año

En España están buscando personal para ocupar las vacantes que se están ofreciendo en algunas de las ciudades más especiales del país. De acuerdo con lo informado, el salario promedio es de 2.000 euros. Cabe resaltar que la oferta es para personas que puedan trabajar de manera legal.

De acuerdo con lo informado, para esta época del año las ofertas están en las zonas más turísticas de España, y debido a que el país europeo no pide visa, se puede ingresar como turista con el pasaporte.

El Instituto Nacional de Estadísticas de España dio a conocer cuáles son las regiones en las que más vacantes hubo. Para sorpresa de muchos, la principal es Cataluña, que reúne ciudades como Barcelona, Girona, Terragona, entre otras.

También entre las principales ciudades se destacaron Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Valencia, Alicante, entre otras más pequeñas.

Cataluña: 32.474 vacantes de empleo.

Madrid: 27.676 vacantes en el primer trimestre.

Andalucía: 16.095 ofertas de empleo.

Comunidad Valenciana: 15.879 vacantes.

Castilla y León: 8.531 ofertas de empleo.

En ese sentido, si algún colombiano está pensando en buscar un trabajo temporal y viajar al país, podrá encontrar opciones fácilmente.

Ofertas de empleo

Oracle abrió 16.000 nuevos cupos para su programa de capacitación gratuito que está dirigido para personas mayores de 18 años que actualmente no se encuentren trabajando o estudiando. Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 15 de julio.

Los cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas y blandas tendrán una duración de seis a nueve meses. Después de la graduación, la plataforma habilitará una red de negocios para generar oportunidades de trabajo en empresas reconocidas por el mercado y socios en el programa.

“Queremos seguir creando oportunidades para que las personas se empoderen a través de la educación y la tecnología. Oracle Next Education (ONE) ya cuenta con 28.000 registrados en la plataforma de las etapas anteriores y con estos 16.000 nuevos cupos esperamos llegar a 44.000 registrados en 2022″, comentó Amanda Gelumbauskas, líder de ONE en América Latina.

Las clases de este programa serán ‘online’ fijas, con fechas de inicio y término, y más de 400 horas de contenido. Los temas incluidos en el currículo son lógica de programación, Java Jr, front-end y emprendimiento, MySQL en OCI, Python para ciencia de datos e inicio con infraestructura.

Oracle se asoció con algunas empresas y oenegés que ayudarán en la selección de los estudiantes, teniendo en cuenta dos requisitos: ser mayor de 18 años y no trabajar ni estudiar. De acuerdo con datos del Ministerio de las TIC, América Latina presenta un déficit de programadores. En 2021 hicieron falta 150.000 programadores para suplir la demanda.

“Sabemos que Colombia tiene todo el potencial para seguir formando excelentes profesionales. Por eso queremos que más personas sigan adquiriendo habilidades esenciales para que estén listos para el mundo laboral y expandan su carrera en la tecnología. Sin duda, el sector de la tecnología necesita más talentos que ayuden en la trasformación digital de Colombia”, dijo Germán Borromei, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador.

Al final de la graduación, los profesionales serán considerados en los procesos de selección de empresas colaboradoras, teniendo más posibilidades de empleabilidad. Algunas de las empresas que ya han firmado acuerdos en Latinoamérica son: Soluciones Globales, Simétrica y Sinergit (República Dominicana), C2S y Fusionworks (Puerto Rico), Suumtech (Costa Rica), Intercorp Retail (Perú), Coomeva y Colsubsidio (Colombia), Entel (Chile), Bayer y Ecommex (Brasil), entre otras.