¿Qué se puede decir sobre las debilidades en una entrevista laboral?

Una entrevista de trabajo es la carta de presentación que varios aspirantes tienen para ser parte de una empresa u organización. Para los expertos en talento humano, la intervención laboral es el camino que muestra el modo de pensar y ser de un candidato.

Por lo general, las entrevistas suelen ser realizadas en varios filtros, pero en algunos casos solo es necesario un encuentro y nada más. Es así como la comunicación juega un papel importante a la hora de entablar una conversación con quien efectúa las cuestiones laborales, en especial al momento en el que se le solicita a una persona que indique cuáles son sus debilidades.

De acuerdo con Business Insider, una de las interrogantes más frecuentes en una entrevista de trabajo es la que tiene que ver con las fortalezas y debilidades. Respecto a la segunda variable, esta se realiza para conocer las habilidades de reacción de un sujeto y determinar si encajan con la empresa.

Si bien es cierto que el personal de recursos humanos no espera escuchar atrocidades por parte del aspirante, sí es necesario saber manejar esta pregunta y transformar lo que podría ser negativo en algo positivo.

Por su parte, el blog de indeed dice que se trata de una cuestión difícil, puesto que nadie quiere que su respuesta juegue una mala pasada en la intervención laboral. Al contrario, las personas buscan que, aunque no todo puede ser perfecto, la vacante esté a su disposición.

En ese sentido, el consejo principal es prepararse para comunicar las debilidades que tiene relación con la fuerza. El citado sitio web explica que, con ello, un sujeto puede demostrar al entrevistador que es lo suficientemente introspectivo para conocer las áreas en las que necesita trabajar y crecer.

De este modo, hay formas para responder a la temida cuestión de las debilidades en una entrevista de trabajo.

El portal de Solo empleo dice que cuando una persona habla mal de sus exjefes o excompañeros está dando a conocer sus debilidades, al igual que al momento en el que trata de fingir algo que no es. “Es mejor mostrarse natural y seguro, sin parecer ingenuo ni prepotente. Si resulta elegido y ha mentido en la entrevista, peligra el puesto de trabajo”.

Indeed consigna que uno de los problemas más recurrentes es cuando alguien responde que le cuesta trabajar con algunas personalidades. Para ello, los conocedores del tema dicen que pueden usar este factor a favor propio mostrando que ya ha laborado con otras personas, pero sin entrar en detalles. Lo mejor es explicar los rasgos de personalidad con los que no hay una conexión y contar cómo trabajó para solventar esta problemática.

Conjuntamente, hay momentos en los que la confianza juega para los dos bandos, es decir, de forma positiva o negativa. Así como hay quienes tienen mucha seguridad en sí mismos, existen quienes no y esa es una de sus debilidades. Mencionar que a veces se carece de confianza, puede mostrar un afán por cumplir las metas y nada más. En este punto, lo mejor es indicar cómo la falta de esta cualidad le ha permitido idear nuevas formas para mejorar en las habilidades laborales.

También, hay quienes se les dificulta decir ‘no’ y esto es una debilidad. Si bien es cierto que suele ser complicado no aceptar tareas solicitadas por jefes o altos mandos en una organización, saber que no puede cumplir con el cometido y decir ‘sí' es irresponsable. Si un sujeto no sabe responder a la negativa, Business Insider recomienda dar a conocerlo en la entrevista, siempre y cuando comparta la forma cómo se autogestiona en el tiempo para cumplir.

Por último, hay aquellos que mencionan tener problemas para pedir ayuda. Para este caso, lo que se debería hacer es indicar por qué es difícil pedir ayuda y explicar los beneficios que se han experimentado cuando sí lo hizo. No obstante, para psicólogos expertos en actitud laboral, trabajar en equipo es indispensable en la mayoría de empresas.

Indeed agrega que tampoco es bueno involucrarse de lleno en los proyectos y si esa es la debilidad, se puede comunicar lo que ha aprendido trabajando en colaboración; dando respuesta a cómo hay que respetar y valorar las contribuciones de los demás y por qué es necesario ver el trabajo de los otros como parte del todo.

Nota: Al momento de responder cualquier pregunta, Solo empleo aconseja mostrarse de manera concreta, directa y con las ideas claras. Sobre todo, responder a lo que se pregunta, sin tratar de confundir al entrevistador.