“El principal reto del Caribe es el capital humano”: Adolfo Meisel Roca

Foros SEMANA: ¿Cómo describiría el momento que está viviendo el Caribe colombiano?

Adolfo Meisel: La economía del Caribe colombiano muestra fortaleza, pues su crecimiento es superior al promedio nacional gracias a las dinámicas de varios sectores, como el turístico. El sector rural viene experimentando una buena producción debido a la ganadería, que ha tenido un buen comportamiento –en parte por las exportaciones– y sus precios han fortalecido el sector agropecuario de la región. El sector industrial, que en el Caribe tiene una vocación más explotadora que en el resto del país, también vive un buen momento; y el petroquímico se encuentra en alza por los altos precios del petróleo.

Foros SEMANA: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la región a corto, mediano y largo plazo?

A.M.: El principal reto, sin lugar a dudas, es el capital humano. Todos los departamentos del Caribe colombiano están por debajo del promedio nacional en las diferentes mediciones de la calidad de la educación. Esta es una debilidad estructural histórica del territorio que se ve reflejada en las altas tasas de analfabetismo y una deficiencia en la infraestructura escolar que afecta negativamente la calidad de la formación académica de los estudiantes.

Foros SEMANA: Además de atender los problemas educativos de la región, ¿qué otros desafíos deben ser abordados?

A.M.: El Gobierno nacional debe abordar la necesidad de infraestructura de transporte y comunicaciones. Es de vital importancia trabajar en obras como la doble calzada Cartagena-Barranquilla y Santa Marta-Barranquilla, la construcción de acueductos y alcantarillados, pero sobre todo se debe mejorar la calidad de la inversión pública. Hay que asegurar que los recursos lleguen a su destino y no se pierdan por el camino.

Foros SEMANA: En 2022, el Caribe colombiano fue una de las regiones con mejor desempeño económico, pero ahora está viéndose afectada por la desaceleración. ¿Qué frentes hay que atender en esta coyuntura?

A.M.: En el contexto de desaceleración en el que se encuentra el país es muy importante atender lo laboral. No puede haber una caída significativa del empleo porque, con los niveles de ingresos y la red de seguridad social frágil que tenemos, es la fuente principal de subsistencia de las personas. Hay que seguir muy de cerca la evolución de la cifras de desempleo y de empleo; y se debe profundizar en la vocación exportadora de la región en sectores fuertes como el agropecuario y el industrial.

Foros SEMANA: En la región aún persisten las brechas de desigualdad y pobreza, y aumenta la violencia. ¿Cómo reducirlas?

A.M.: Las mejores políticas antipobreza consisten en invertir en capital humano y crecimiento económico. Cuando estos dos factores se unen, es posible reducir la pobreza. Para conseguir el cierre de estas brechas se necesita invertir bien, donde debe ser y que la plata llegue donde debe llegar; eso actualmente no se está viendo.

Foros SEMANA: ¿Cómo cree que lo están haciendo los líderes de la región?

A.M.: Uno de los problemas serios del Caribe colombiano es la calidad de su liderazgo, no ha estado a la altura de los tiempos. Veo un sesgo en algunos dirigentes, por eso he sido crítico de una serie de obras faraónicas, como el Tren del Caribe, que costaría millones de dólares y que bajo ningún punto de vista es rentable. La prioridad de la inversión pública debe ser resolver los problemas básicos, como el acceso a agua potable, ya que muchas zonas urbanas de las principales ciudades de la región no cuentan con este recurso. Así como invertir en capital humano, que incluye educación formal, nutrición y salud.

Foros SEMANA: El Gobierno nacional está trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué expectativas tiene?

A.M.: El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene varios aspectos positivos, como la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE); esta medida beneficia de gran manera al Caribe colombiano en materia de retención estudiantil. Sin embargo, hay iniciativas exitosas que fueron desechadas, como el programa ‘Ser pilo paga’, que fue abandonado y reducido significativamente por el Gobierno anterior.

Foros SEMANA: ¿Cómo ve la región de aquí a cinco años?

A.M.: El panorama podría ser preocupante si no se realizan las inversiones necesarias en capital humano porque las regiones crecen básicamente por su factor de producción. En consecuencia, si no se invierte en capital humano significaría un estancamiento para la región, pues esa es la fuente principal de crecimiento económico.