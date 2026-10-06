Las propuestas de las 31 capitales para enfrentar los retos del sistema de salud llegan al Foro Salud de SEMANA

La situación del sistema de salud en las 31 ciudades capitales quedó recogida por primera vez en una radiografía territorial elaborada por Asocapitales y la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS Colombia).

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La Línea Base 2026 identifica los principales problemas que reportan las ciudades y, a partir de ellos, plantea una agenda de acciones para discutir con el Gobierno Nacional.

Entre las prioridades hay un amplio consenso: 30 de las 31 capitales pidieron garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y avanzar en el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS.

Del diagnóstico a las decisiones

La continuidad de la atención aparece como otro de los asuntos centrales. 27 ciudades priorizaron la continuidad de los tratamientos de pacientes de alto costo entre sus principales riesgos. El informe también plantea garantizar la continuidad de la contratación entre EPS e IPS, normalizar las autorizaciones y los procesos de referencia y contrarreferencia y fortalecer el giro directo de recursos a la red prestadora.

Las propuestas no se limitan al flujo de recursos. Las ciudades también plantean precisar las competencias de las autoridades sanitarias territoriales frente a las EPS, fortalecer la inspección, vigilancia y control y crear una mesa técnica permanente entre el Gobierno Nacional y las capitales.

El documento identifica, además, oportunidades para mejorar los sistemas de información, la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales y la forma en que se reportan los cierres de servicios. El objetivo es contar con información más comparable y útil para tomar decisiones.

Una agenda que llega al Foro Salud 2026

Estas propuestas tendrán un espacio de discusión en el Foro Salud 2026: “El nuevo pacto por un sistema sostenible e innovador”, que realizará Foros Semana el próximo 15 de octubre, en Bogotá.

Andrés Santamaría, director de Asocapitales. Foto: Samantha Chávez

A las 10:00 a. m., Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, participará en la Intervención diagnóstica | La salud en las ciudades: ¿qué está pasando en las 31 capitales?, un espacio para llevar la mirada de los territorios a la discusión nacional sobre el sistema de salud.

La agenda del Foro también abordará la sostenibilidad financiera, la innovación y la inversión, la prevención, las enfermedades crónicas y la confianza entre los diferentes actores del sistema.

La cita será el 15 de octubre. La asistencia es gratuita, con inscripción previa aquí.