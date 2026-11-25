¿Puede una empresa ser rentable si deteriora los recursos de los que depende? Esta fue una de las preguntas que marcó el encuentro Finanzas regenerativas: inversión para generar valor económico, social y ambiental, organizado por Natura y Foros Semana, en el que representantes del sector empresarial, la academia y expertos en sostenibilidad analizaron cómo llevar la regeneración del discurso a las decisiones de negocio.

Uno de los principales mensajes fue que la sostenibilidad no puede evaluarse únicamente por su retorno económico inmediato. Armando Russi, gerente de Sostenibilidad, Medioambiente y Asuntos Corporativos del Grupo AJE, invitó a cambiar la perspectiva sobre los recursos naturales: Colombia debe vivir de los intereses que genera su capital natural, sin consumir el patrimonio que lo sostiene. Una reflexión que pone sobre la mesa la necesidad de reconocer el valor económico de la biodiversidad y protegerla como un activo estratégico.

Esta visión también implica incorporar los riesgos ambientales en la gestión corporativa. Margarita Casas, Sustainability and Climate Change Partner de PwC Colombia, señaló que el cambio climático, las transformaciones demográficas, las tensiones geopolíticas y las disrupciones tecnológicas están redefiniendo el entorno empresarial. Anticipar estos riesgos dejó de ser una tarea exclusiva de los equipos de sostenibilidad y se convirtió en un asunto de gobierno corporativo y financiero.

En ese contexto, la biodiversidad puede ser fuente de innovación y diferenciación. Iván Lobo, profesor de Gestión y Sostenibilidad de la Universidad de los Andes, destacó oportunidades en la bioeconomía, la biomimética, la agricultura regenerativa y el aprovisionamiento responsable. Integrar estos modelos exige inversión, conocimiento y nuevas relaciones con los territorios, pero también abre posibilidades para desarrollar productos, servicios y cadenas de valor más competitivas.

Las experiencias empresariales demostraron que este cambio ya está en marcha. María Camila López, Chief Sustainability Officer de Juan Valdez, destacó la importancia de fortalecer la información de sostenibilidad con el mismo rigor de los reportes financieros y cómo las prácticas sostenibles pueden abrir oportunidades de financiación.

Del impacto positivo a la regeneración

Alexandre da Rocha Leão, gerente de Finanzas Sostenibles de Natura Global Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, Natura presentó su apuesta por medir el impacto de sus operaciones más allá de los resultados económicos.

A través de su metodología de iP&L (Integrated Profit and Loss), la compañía incorpora 16 indicadores de capital humano, natural y social en sus decisiones de planificación, abastecimiento e inversión. Esta medición permite identificar dónde genera valor y dónde persisten impactos negativos, para orientar sus planes de transición climática y de naturaleza.

El foro dejó una conclusión: las finanzas regenerativas no consisten solamente en reducir los impactos, sino en transformar la manera en que se crea, mide y distribuye el valor. En un mundo donde los negocios dependen cada vez más de la salud de los ecosistemas y las comunidades, regenerar también puede ser una decisión estratégica para asegurar la rentabilidad y la permanencia de las empresas en el tiempo.