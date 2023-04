15 años después, así se ve Verónica Velásquez, la exseñorita Antioquia conocida por su respuesta: “mujer con mujer, hombre con hombre”

Ciertamente, los concursos de belleza son eventos que han tenido relevancia a lo largo de la historia, ya sean internacionales como Miss Universo o nacionales como los celebrados año tras año en la ciudad de Cartagena, en el caso de Colombia.

No obstante, uno de los momentos más contundentes de estas ceremonias va más allá de la pasarela, es precisamente las preguntas hechas por el jurado, por el público, o por las mismas concursantes, que las finalistas deben contestar. Sus respuestas inciden en el resultado final.

De ahí que Verónica Velásquez, conocida en 2008 por ser representante del departamento de Antioquia en el concurso nacional, sigue siendo tendencia tras la respuesta que dio -en su momento- sobre “¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre?”.

¿Qué respondió?

El presentador Carlos Calero era quien conducía el evento. Llamaba una a una a las finalistas para que dieran su respuesta según fuera la pregunta.

“Esta pregunta la formuló la señorita Risaralda, Jenny Maritza Guzmán”, dijo Calero.

A continuación, la ex reina dio una particular respuesta que recibió todo tipo de comentarios no solo en su momento sino con el paso de los años.

“Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre, del mismo modo en el sentido contrario”, dijo Velásquez.

“Estamos para darnos cariño, para darnos amor y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello, porque le da amor. También le da cariño. El mundo está evolucionando, cada vez le damos más amor a los hombres -que en el caso colombiano- alguna vez fueron machistas”, concluyó.

Los comentarios de burla no se hicieron esperar, pero también no faltaron quienes apoyaban su respuesta, como el siguiente internauta:

Calero le hace la pregunta a la reina. - Foto: Fotograma: 0:08 / Miss Colombia - Señorita Antioquia Verónica Velásquez / Youtube: Bruno Cazarin

“Hoy me doy cuenta de que tremenda injusticia y maldad cometimos burlándonos de ella en esa época, hoy pienso que se adelantó unos años en una excelente opinión”, comentó un usuario de Youtube.

Incluso en los últimos días se viralizó un video sobre Io que pensaba la inteligencia artificial -ChatGPT- sobre su respuesta.

“La señorita Antioquia quiso expresar que la idea de que la mujer es el complemento del hombre, no se limita a la relación entre hombres y mujeres”, dijo la IA. “Ella sugiere que las mujeres se complementan entre sí, independientemente de su género, ya sea hombres con hombres, mujeres con mujeres”, añadió.

¿Qué pasó con Verónica Velásquez?

Luego de 15 años de lo sucedido, muchos se preguntan qué ha pasado con la exreina, que hoy en día es ingeniera administradora con énfasis en finanzas de la Universidad Nacional.

Según lo reportó en el 2022, Carlos Ochoa a través de su cuenta de Instagram, la joven esperaba un hijo a sus 34 años de edad.

La joven es administradora. - Foto: Instagram de @verovelasquezg

SEMANA habló con Verónica Velásquez

Cabe recordar la entrevista de SEMANA con la joven en el 2010 que le preguntó “¿Por qué se confundió tanto esa noche?”:

“Me equivoqué. Mi respuesta tenía un trasfondo mucho más interesante. Pero los nervios me traicionaron”, dijo.

No ganó el concurso. - Foto: Fotograma: 0:05 / Miss Colombia - Señorita Antioquia Verónica Velásquez / Youtube: Bruno Cazarin

SEMANA: ¿Cree que al país se le fue la mano en criticarla?

V.V.: Pues la verdad, no estuve pendiente de eso. Hoy estoy concentrada en ser modelo. Mi ciclo como reina ya terminó.

Otras respuestas peculiares en los reinados de belleza

* ¿A qué personaje le gustaría conocer? ”Definitivamente me gustaría conocer a Lady Di… afortunadamente ya se murió”, Mónica Caicedo Valencia, Señorita Cauca 2000.

* ¿Si usted estuviera en el túnel del tiempo a qué época iría? ”A Roma... porque en Jerusalén murió y nació Jesucristo”, Damaris Torres, Señorita Chocó 1994.