A Amber Heard le piden matrimonio tras perder millonario juicio contra Johnny Depp

Amber Head, recordada por su papel de la princesa Mera en la saga de Aquaman, perdió el pasado primero de junio el juicio por difamación contra Johnny Depp, al que tendría que pagarle cerca de 15 millones de dólares.

“Hoy siento decepción más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido”, afirmó la actriz luego de conocer el fallo.

Tras este mediático caso, la artista norteamericana volvió a ser tendencia esta semana en las diferentes redes sociales debido a que un misterioso hombre le pidió matrimonio públicamente.

En un audio, que se hizo viral rápidamente en varias páginas de entretenimiento, el sujeto aseguró ser una de las personas más ricas de Arabia Saudita. Asimismo, indicó estar dispuesto a casarse con Heard sin ningún tipo de problema.

“Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan”, dice inicialmente el sujeto.

Luego, concluyó en la publicación: “Por lo tanto, decidí casarme contigo. Que Alá nos bendiga a ambos. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo [Johnny Depp]”.

La reconocida actriz no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento con respecto a esta sorpresiva propuesta, mientras que el protagonista de Piratas del Caribe lanzó esta semana su nuevo álbum musical.

Caber recordar que hace unos días se conoció que Amber Heard, al parecer, no podría pagarle a su exmarido y colega los más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios impuestos por el jurado estadounidense, que acabó decantándose por la versión del famoso actor.

Después de ser consultada en el programa Today, de la cadena NBC, sobre si Heard podrá cancelar la indemnización, su abogada, Elaine Bredehoft, respondió: “Oh no, absolutamente no”. La defensora añadió que la texana tiene la intención de apelar el veredicto.

Benjamin Chew, uno de los abogados que defendió a Depp en este mediático caso, también se pronunció con respecto a la posibilidad de que su cliente no le cobre la deuda a Heard y aseguró en Law and Crime que no podía entregar mayores detalles sobre esa decisión.

“No podemos revelar las comunicaciones entre abogado y cliente, pero tal y como testificó el señor Depp, y como ambos dejamos claro en nuestras declaraciones finales, esto nunca se trató de dinero para el señor Depp”, precisó.

El abogado, de igual manera, aprovechó el momento para describir cómo fue la reacción del experimentado actor luego de que se confirmó que el veredicto salió a su favor.

“Fue emotivo. Estábamos muy emocionados por él. Fue un gran momento y estaba eufórico. Para mí, siempre se ve genial. Pero ese día, parecía 10 años más joven. Quiero decir, parecía que el peso del mundo se había quitado de sus hombros”, agregó.

Por último, Chew sentenció: “Uno de sus viejos amigos dijo que no había visto a Johnny sonreír así en seis años. Eso nos hizo sentir muy complacidos y gratificados. Siento que finalmente ha recuperado su vida”.