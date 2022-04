“Acéptate y ten confianza”: Lele Pons comparte fotos con marcados rastros de celulitis

La cantante e influencer venezolana Lele Pons causó impacto este jueves en las redes sociales tras compartir en su perfil de Instagram varias fotografías en la que muestra sus piernas con celulitis.

Pons publicó un sentido mensaje en el que invitó a sus seguidores a aceptarse y a tener confianza. La cantante manifestó que siempre ha sido insegura frente a la celulitis, por lo que ha tratado de ocultarla en fotos que le toman. Sin embargo, señaló que en esta oportunidad no lo haría. “Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan”, expresó.

“Muestra tu celulitis 💪🏼❤️ exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis! Trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos. Pero hoy no lo haré! Esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan... Acéptate y ten confianza”, fue el mensaje completo de Pons que ha generado miles de comentarios y más de 1,6 millones de ‘me gusta’.

El post ha sido elogiado por varios artistas, entre ellos la actriz mexicana Aracely Arambula, quien dijo: “Somos humanos y lo más bonito es vivir sin juzgar, todas las mujeres tenemos celulitis y es la lucha constante, pero la aceptación es la cura para el Alma y para ser felices, la perfección está en la aceptación, no en lo que les guste o no a la gente. Bravo mi Lele bella, me encanta que tanta gente que te sigue vea que eres real una gran niña, Love”.

Por su parte, la cantante mexicana Yuri afirmó: “Esooooo nena, así se hace y te admiro más”.

“Somos reales y perfectas, gracias por esto!”, “Mujer real, valiente y sin miedos!, Te amo Lelita!”, “Admirable”, “La sociedad debe normalizar muchas cosas, entre esas tener celulitis porque eso es algo normal, algo de lo que las personas no deberían sentirse avergonzadas”, fueron otros de los mensajes que le escribieron sus seguidores.

Acusan a Lele Pons de maltrato animal tras nadar con un cocodrilo con el hocico amarrado

El año pasado, Pons fue criticada tras compartir un video en donde aparece junto a un pequeño cocodrilo con una cinta adhesiva negra en su hocico.

La influencer venezolana había publicado el domingo en su cuenta de Instagram varias historias donde quedó registrado el hecho que luego eliminó, ante las críticas y acusaciones por maltrato animal.

De hecho, los internautas han pedido que le sean canceladas sus cuentas en redes sociales, por lo que solicitan que se reporte de forma oficial como imágenes de maltrato animal.

Algunos de los comentarios al respecto fueron: “Esto es maltrato animal, esto no es legal y esto es horrible (...) Morder es su forma natural de defenderse ante situaciones incómodas que ustedes le hacen vivir, lo que ven como diversión para ellos es agresión (...) Qué le pasa, cree que esto es divertido, pero no lo es (...) Tener un animal para su diversión no está bien, ¿2021 y hay que explicarlo todavía?”.

Ante las críticas, Stef Roitman –una de sus amigas– trató de justificar a Lele Pons. Señaló que “el lagarto está en las mejores condiciones” y que tenía la cinta de la boca para no ser atacada y que se las quitaron después.

Sin embargo, la explicación de Roitman no fue suficiente. Incluso, con ello la controversia aumentó y las críticas continuaron. Hasta el momento, Lele Pons no se ha pronunciado sobre el tema.