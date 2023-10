Actor vetado en Caracol rompe el silencio y cuenta por qué dejó “tirado” su trabajo en plena grabación

En el programa de Diva se escuchan testimonios como los de Dago García, vicepresidente de producción y contenido de Caracol Televisión, quien reconoció que aún teniendo una gran amistad con Jorge, ya no podía “defender lo que era indefendible” y por eso se tomó la decisión de vetarlo en el canal, lo que significaba que no iba a ser tenido en cuenta para ninguna producción futura realizada o producida por el canal.

“Duré un tiempo sobrio y exploté, y cuando exploté salí directo a la calle… Ahí decidí renunciar a todo, dije: ‘ya no me importa lo que estoy haciendo’ y me fui a vivir al barrio Santa Fe”, añadió Jorge declarando que ese fue su momento más oscuro de toda su vida. Todo esto, más todo el bullying que sufrió en su infancia por un problema involuntario de no poder hablar de forma fluida, son temas que se tocan en el programa de Diva Jessurum, en el que los famosos desnudan su alma y cuentas los pormenores de algunos de los momentos más álgidos que han tenido que vivir.