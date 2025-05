Las razones del veto a los productos colombianos

Sin embargo, vale la pena recalcar que no es que estos snacks sean tóxicos o en sí o perjudiciales para la salud, la razón de esta advertencia se debe a que Colombia no tiene autorización para exportar carne a Estados Unidos .

“Colombia no puede exportar productos cárnicos a Estados Unidos. El FSIS emite esta alerta para asegurar que los consumidores sepan que estos productos no deben consumirse. No se solicitó el retiro del mercado porque los productos ya no están disponibles para la compra”, informó la autoridad sanitaria.