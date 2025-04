Actores de ‘The Chosen: La Última Cena’ hablaron en SEMANA y revelaron secretos de las grabaciones.

El pasado 2 de abril, se llevó a cabo la premiere de The Chosen: La Última Cena , en la Plaza Carso de la Ciudad de México, a la que asistieron más de mil personas que lograron presenciar el estreno del primer episodio de la nueva temporada.

Foto: 'The Chosen: La última cena'

Actores de 'The Chosen: La última cena' compartieron con sus fanáticos en la premiere de la quinta temporada. | Foto: 'The Chosen: La última cena'

Foto: 'The Chosen: La última cena'

El actor le dio vida a Pedro en 'The Chosen: La última cena'. | Foto: 'The Chosen: La última cena'

Actores de ‘The Chosen’ hablaron en SEMANA

“Buscamos la humanidad. Creo que el 80 % de la historia es fantasía y es alrededor de las historias de esa época. Entonces yo pienso que en ese 80 % intentamos descubrir la humanidad de esas personas de quienes no recibimos esa información de la Biblia. Intentamos buscar cómo vivieron, qué sintieron, qué errores tenían. No son personas perfectas. Lo que buscamos es lo real, y fue fuerte, fue fuerte porque la vida no está perfecta, estamos en una montaña rusa de emociones, pero al fin y al cabo, obsesivamente buscamos la realidad humana de esa época”, dijo Shahar Isaac, artista que le dio vida a Pedro.