Actriz de ‘Betty, la fea’ por poco es reemplazada para segunda secuela de la telenovela, por sus exigencias

Una de las integrantes del elenco por poco no actúa en los nuevos capítulos.

Yo soy Betty, la fea es una de las producciones que han marcado a la televisión colombiana. La historia de Beatriz Pinzón Solano, la brillante economista que salvó a Ecomoda de la quiebra, en la que ella también participó, cautivó a millones de colombianos a finales de 1999.

Por si fuera poco, la historia también llegó a otros países. Fue tanta la acogida que recibió la historia que otros decidieron hacer sus adaptaciones.

Betty, la fea. - Foto: RCN televisión

Para quienes no sabían, esta producción tuvo una secuela llamada ‘Ecomoda’, precisamente en donde los colombianos conocieron a Lorena Meritano antes de interpretar a la malvada Dinora Rosales en Pasión de gavilanes 1.

Volviendo a Betty, la fea, desde hace unas semanas se ha estado rumorando en redes sociales que se vendrá una tercera parte de la historia.

No se trata de una variación ni nada por el estilo, sino de una continuación. Ahora Betty es una mujer hecha y derecha que está velando por los intereses de su hija. Al parecer, en esta nueva trama la que tendrá más protagonismo será la hija de la presidenta de Ecomoda. Se espera contar con gran parte del elenco original.

'Betty, la fea', novela colombiana que cautivó a millones de televidentes. - Foto: Redes sociales

Hablando precisamente de ello, una de las caras más representativas de la telenovela estuvo a punto de no aparecer en esta nueva etapa por desacuerdos económicos y es que todo parece indicar que la mánager estaba poniendo algunas exigencias muy altas que llevaron a la producción a casi que descartarla. Se trata de Estefanía Gómez.

Hay que recordar que el canal RCN también tiene una serie de cláusulas con los actores, al mejor estilo de Chespirito, y ninguno de ellos puede usar su personaje, pues tendrían que pagarle un dinero al canal para hacerlo porque este tiene todos los derechos.

El caso es que la actriz, al parecer, tenía una serie de exigencias, pero su representante no hizo la negociación como ella lo esperaba y esto casi que le cuesta el puesto.

Estefanía Gómez, actriz - Foto: @estefigomez11

El encargado de dar a conocer la noticia fue el periodista de entretenimiento y presentador de Lo sé todo, Ariel Osorio. El veterano comunicador dijo en el programa: “llamaron a una de las del elenco principal, del cuartel, por supuesto, porque quieren integrar a la gran mayoría de los que hicieron parte de la producción. Cuando llamaron a ese personaje, la mánager exigió a un nivel tan astronómico [de dinero], que el mismo canal dijo que es imposible. Trataron de hacerle una contraoferta y dijo ‘es eso o no es nada’”.

Ante dicha respuesta, el canal estuvo a punto de decirle a la actriz que le dio vida a Aura María “ni te vistas que no vas”. Fue entonces que la misma Gómez tuvo que hablar con la producción para llegar a un acuerdo, explicándoles que ella no tenía esas exigencias tan altas que estaba haciendo su mánager. Incluso se rumora que las grabaciones empezaron sin ella.

Todo parece indicar que la actriz no tenía conocimiento de la situación, pero algunas de sus amigas le dijeron que las grabaciones ya habían empezado y se les hacía extraño que ella no estuviese ahí, pues su personaje ha sido uno de los más recordados. “Ella se dio cuenta directamente cuando todo el mundo le dijo que por qué no estaba en las grabaciones”, contó el presentador.

La apuesta en esta tercera parte no será la del público convencional, sino la de los consumidores de plataformas de streaming, en este caso Amazon Prime Video, donde actualmente se encuentra alojada la versión original de Yo soy Betty, la fea y donde se espera que tenga el mismo éxito que tuvo en Netflix y hasta logre superarlo.