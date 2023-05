Actriz de ‘Betty, la fea’ sufrió fuerte accidente que la llevó al hospital; el dolor casi la hace desmayar

Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las telenovelas más famosas y recordadas de la televisión colombiana, debido al impacto que tuvo en millones de personas. Su reconocimiento se expandió por el mundo, al punto de que se sacaron varias versiones y adaptaciones en distintos países e idiomas.

Canal RCN - Foto: Canal RCN

Este proyecto, creado por Fernando Gaitán, conquistó con su ingenio, sus chistes, su humor y su drama, llevando a una protagonista, poco usual, a tener situaciones inesperadas. La producción no solo dejó escenas únicas, sino que también catapultó a un elenco a ser amado y admirado por los espectadores.

Este fue el caso de Estefanía Gómez, intérprete de Aura María, quien se ganó el corazón de sus fieles fanáticos con la belleza, talento y preparación que mostró a lo largo de las grabaciones. La celebridad cautivó con su estilo y personalidad, trasladándose a escenarios como Instagram, donde más de un curioso quiso saber detalles de su vida personal.

Estefanía Gómez - Foto: @estefigomez11

Recientemente, la artista de Betty, la fea llamó la atención de sus seguidores con un particular video en el que plasmó un accidente que sufrió en una de sus extremidades. La colombiana relató un poco de su experiencia, mencionando que terminó lastimándose el tobillo.

“Gracias a todos los que me han preguntado qué me pasó. Aquí ando con mis amigas las muletas y enyesada. Me pasó lo que no tenía que pasar cuando uno se pregunta por qué pasa en este preciso momento”, comentó al inicio del clip.

“Yo estaba en Bogotá y mi abuela se enfermó, por lo que tenían que operarla. Yo, por eso, viajé a Pereira y cuando me iba a subir al taxi se me dobló el tobillo… Eso me dolió horrible, casi me desmayo del dolor tan impresionante, casi me vomito...se me fue pasando”, comentó.

No obstante, aprovechó la publicación para mencionar el procedimiento que recibió en el centro médico, puntualizando que estaría con muletas y vendas por un tiempo mientras mejoraba.

“Fui a la clínica, me hicieron radiografía y resulta que tengo esguince de tobillo, ando con muletas y con una férula”, agregó.

Transformación de Estefanía Gómez

Estefanía Gómez le dio vida en Betty, la fea a la amiga alcahueta, a la que le gustaba la fiesta y quien además tenía una relación extraoficial con un importante ejecutivo de ‘Ecomoda’, Calderón. Igualmente, muchos televidentes la tildaban como la más linda y voluptuosa del ‘cartel de las feas’, tanto así que en la misma producción fue apodada como “pechuguín”.

Posterior a su participación en este gran proyecto audiovisual, Gómez tuvo la oportunidad de mostrar su talento en otros espacios como La reina del sur, Amor y traición, la prepago, Sin senos si hay paraíso, El señor de los cielos, entre otros.

"Betty, la fea" se estrenó hace 22 años. - Foto: Captura de pantalla del Canal RCN

Después de haber estado en esta novela, se ganó el corazón de muchos colombianos, quien hoy en día están pendientes de todo lo que hace, porque aunque ya hace apariciones seguidas en la pantalla chica, es bastante activa por medio de sus redes sociales.

Por ejemplo, en Instagram, la mujer a quien le encantan los cambios excéntricos de looks, ya acumula más de 1.5 millones de seguidores. En la actualidad, Gómez sigue siendo una mujer con bastantes curvas que así como despierta envidias entre varias mujeres, también es el amor platónico de millones de hombres en todo el mundo.

Estefanía Gómez, actriz - Foto: @estefigomez11

Pasó de tener cabello largo, ondulado y rubio, a tenerlo bastante corto y de un color castaño que hacen que su color de piel resalte aún más. Pero estos no han sido los únicos cambios en su tono de pelo, pues ha pasado por el rojo, naranja, rubio y negro.

Para quienes no le siguieron los pasos a esta mujer, ahora su vida gira en torno a su familia y sobre todo el mundo ‘Fitness’ que comparte con todos sus admiradores, sobre todo con aquellos que a diario le preguntan cómo hace para seguir teniendo ese cuerpazo.