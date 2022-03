Alberto Linero arremetió contra Residente por su canción en la que alude a J Balvin

Afirmando que no le gusta el reguetón ni el género urbano, el exsacerdote Alberto Linero, reconocido por sus llamados a la reflexión en temas álgidos, se refirió este viernes a la canción que compuso el cantautor puertorriqueño Residente, cuya letra está dirigida despectivamente al artista paisa J Balvin.

Linero, quien forma parte del equipo de panelistas del programa Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio, deploró la actuación de René Pérez, mejor conocido como Residente en el mundo artístico. En este sentido, dijo que “humillar a otros con ingenio para que lo aplaudan sus seguidores no deja de ser, mínimo, despreciable”.

Linero aseguró que su pronunciamiento no tiene que ver con sus manifestaciones estéticas, ya que no sigue a ninguno de los dos artistas del género urbano. Sin embargo, dijo que quedó impresionado por el video de Residente contra J Balvin.

El exsacerdote se refería a la más reciente producción musical del compositor y empresario puertorriqueño. La canción, que se compone de diferentes capítulos, dedica el segundo episodio a la “industria de la fama”, hablando sobre las carencias de algunos artistas, los cuales no escribirían sus propias canciones.

“Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen”, afirma René Pérez en su nueva canción, y agrega que las peleas o discusiones entre él y los “artistas” no se resuelven por redes sociales, sino demostrando el talento de cada uno a través de la música.

Sin embargo, la pulla directa que hace Residente a Balvin es justamente entrando al tercer capítulo, cuando le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”, dejando claro que la canción se dirige al colombiano.

Desde ahí, el puertorriqueño comienza afirmando que no se va a “rebajar a un bobolón”, refiriéndose a Balvin y calificándolo como una “copia”, un cobarde “sin huevos”, para luego recordar la discusión que tuvieron en medio del marco del Paro Nacional de 2021, en el que Residente envió un mensaje de apoyo a Colombia, mientras que el cantante paisa se abstuvo de comentar sobre la situación en un principio.

Por su parte, Alberto Linero dijo que sabe que existe ese subgénero llamado ‘la tiradera’, pero no entiende que “con ocurrentes rimas se busque destruir a otro ser humano”.

El panelista radial afirmó que no entiende que alguien se burle de la situación de la salud mental de otra persona. “Solo esa mención me parece profundamente inhumana, más viniendo de alguien que sabe lo que hace la depresión en la vida de una persona porque también nos ha contado que sabe cómo se vive”, dijo Linero.

En relación con este enfrentamiento entre dos grandes del género urbano, Linero no concibe que alguien tan famoso como René Pérez critique la industria, estando dentro de ella, razón por lo cual le parece totalmente incoherente.

“Apoyo y entiendo la sensibilidad por los desfavorecidos de Residente, pero no creo que eso nos haga mejores que aquellos que tengan otro tipo de opciones. Mi ideología no me hace mejor que otro ni tengo que ridiculizar y buscar destruir al que no está de acuerdo. Mucho menos creo que el odio expresado en palabras incendiarias resuelva los profundos problemas sociales de iniquidad que tenemos”, puntualizó Linero.

La polémica entre J Balvin y Residente comenzó en octubre del año pasado, destacados artistas urbanos y otros no tan famosos arremetieron contra el artista colombiano J Balvin porque el 28 de septiembre de 2021 manifestó su descontento con la academia de los Grammy Latino, que según el cantante antioqueño no valora a los exponentes de este género musical.