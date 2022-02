Así le quedó el rostro a Maluma tras ser mordido por su perro

El cantante colombiano Maluma reveló por medio de sus redes sociales que fue mordido en la cara por uno de sus perros dóberman y mostró la herida que esta situación le dejó, enviando un mensaje de prevención a sus millones de seguidores.

El joven artista, de 28 años, sorprendió a sus fanáticos con la revelación sobre la mordida de su dóberman europeo rojo. No obstante, salió a la defensa del animal que, según Maluma, reaccionó por susto.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, dijo el artista de música urbana.

No obstante, el cantante se encuentra bien, ya que las heridas, como se logra evidenciar, solamente fueron superficiales.

De momento, se sabe que Maluma está enfocado en su más reciente trabajo, en su nuevo rol como actor y en generar y producir más música.

Otra de las grandes revelaciones del cantante es en su más reciente participación en el programa de Ellen Degeneres, donde estuvo hablando de su gusto por las alturas, de lo que fue empezar esta nueva faceta como actor y en lo que podrían esperar sus ‘fans’ en su vida personal.

Haciendo una introducción sobre lo que fue su papel en la película y su debut en el cine, Maluma señaló: “Mi rol en la película, el personaje se llama Bastian, que es muy parecido a mí. Los dos amamos actuar, cantar y estar en los escenarios; los dos amamos la moda, pero al final de la película Bastian, no Maluma, besa a la asistente de Jennifer y todo se va al diablo”.

El intérprete de Hawái señaló que fue muy divertido y que no podía haber realizado mejor su iniciación en el cine que de la mano de JLo y Owen Wilson. “Para mí haber estado en escena con Owen Wilson fue una locura, porque soy un gran fanático y desde que era un niño quería actuar y estar con él en una película. No tuve tiempo para presentarme, fui a filmar la primera escena con él y me tocó gritarle, insultarlo y fue muy loco que fuera esa mi primera escena”.

Igualmente, el colombiano señaló que “cuando terminó la escena, él vino hacia mí y me dijo ‘hey, Maluma, realmente sentí la escena, eres un gran actor, hermano’ y yo le dije como ‘gracias, amigo, eres un maestro’”.

La misma Ellen resaltó su talento y confirmó lo dicho por Wilson, diciendo que era un muy buen actor. Enseguida, la presentadora le preguntó acerca de si en algún momento se casaría, con una boda ostentosa como la de la película, a lo que el colombiano respondió muy pensativo.

“Qué buena pregunta. Para ser sincero no sé si me quiero casar, mi mamá obviamente sí quiere que me case. Yo quiero tener una familia y si me voy a casar me gustaría hacer un ritual, no me gustaría hacer una boda gigante en frente de mucha gente”.