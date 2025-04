Alejandra Serje expuso a Camilo Trujillo por “explosivas” actitudes en ‘La casa de los famosos’: “Es conflictivo, le gusta la pelea”

Desde que inició el programa, y debido a todo lo que hace y no hace dentro de la casa, Camilo se ganó conflictos con algunas participantes, sobre todo con La Toxicosteña, quien cada que tiene la oportunidad le dice que no tiene personalidad, lo tilda de “mueble” y de ser “el pollito de La Liendra”.

Alejandra Serje habló de Camilo Trujillo y expuso detalles de su personalidad

“¿Tú eres ex de Camilo, Alejandra? [...] Alejandra, venga para acá y responda, no se apagaron los micrófonos. Estamos hablando de gente mueble y tú no eres mueble", preguntó.

Además, concluyó: “Él sí tiene algo que me puso a pensar mucho de lo que pasó anoche. Camilo es súper explosivo, él no controla muy bien sus emociones, es muy tranquilo, pero cuando estalla, ‘takete’, y te lo digo porque te lo digo. Entonces de más que si de pronto algo le rebasó la copa y explotó, pero siento que él es noble, sí, pero no tanto, él no es así como tan tranquilo [SIC]”.