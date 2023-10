Alejandra Villafañe mostró en video su proceso con el cáncer; este es el sensible momento que compartió en redes

El 12 de mayo del presente año, la reconocida actriz Alejandra Villafañe, le informó a todos sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer. Al instante, sus fanáticos le expresaron su profundo apoyo en este proceso tan complejo. A pesar de la pésima noticia, desde el primer momento Alejandra tomó la situación de la mejor manera posible.

“Paso a contarles un capítulo de mi vida muy importante. Ahora mismo creo profundamente en el poder de la oración (...) Todo va a estar bien, se los aseguro. El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote, acompañándote. Oren mucho por la valentía que voy a necesitar para el resto de procedimientos que voy a tener”, dijo en aquel momento la actriz en Instagram.

Después de esto, la misma actriz volvió a aparecer en su cuenta oficial de Instagram para darle las gracias a todos sus seguidores, quienes no la han dejado sola, al contrario, no pierden oportunidad para manifestarle su apoyo y mejores deseos para superar esta enfermedad.

La colombiana comentó sobre su problema de salud. | Foto: Instagram @alejavillafane

“Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura de que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hij… (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy buenito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes, la vida”, manifestó con un profundo agradecimiento.

Alejandra, con el apoyo de su familia y sus seguidores, sigue con el proceso adelante, con el fin de vencer el tan temido cáncer. Aunque no ha sido para nada fácil, la actriz que hizo parte del elenco de Enfermeras, Verdad oculta, Pa’ quererte, Siempre bruja, La nieta elegida, La ley del corazón y Perfil falso, se mantiene fuerte, con mucha fe en Dios.

El pasado jueves 28 de septiembre, Alejandra Villafañe volvió a compartir a través de Instagram un momento clave en su proceso. Se trata de su primera quimioterapia, la cual vivió con sus seres queridos.

“Mi primera Quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara. Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta... Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocido. Gracias”, dijo Alejandra.

La artista participó en distintas producciones de televisión. | Foto: Instagram @alejavillafane

Como bien se sabe, después de una quimioterapia el cabello se empieza a caer. Y, precisamente, Alejandra se adelantó a esto y este jueves 12 de octubre compartió en Instagram el momento en que su pareja le cortaba el pelo.

La actriz se dirigió a sus seguidores con respecto al proceso de salud que atraviesa. | Foto: Instagram @alejavillafane

“Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron Familia, Gracias a un amor que es de por vida. Gracias por vivir este momento tan íntimo con tanto respeto. Te amamos @alejandromurcia, afirmó la actriz.