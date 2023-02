Alina Lozano se sinceró sobre su relación con Jim Velásquez | ¿Es real?

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron protagonistas de una fuerte ola de noticias relacionadas con el vínculo que crearon desde hace varios meses. Ambos actores quedaron como foco de atención de miles de personas, debido a la supuesta relación amorosa que sostiene la actriz con el joven, 30 años menor que ella.

La artista colombiana explicó que el joven fue uno de sus alumnos en unas clases de actuación que dio, generando un espacio para crear contenido y disfrutar de ideas. Sin embargo, este acercamiento los habría llevado a terminar involucrados de una manera más personal.

Alina Lozano y Jim Velásquez - Foto: Instagram @lozanoalina - @jimvelasquezoficial

Los dos actores llevan ya un tiempo largo realizando videos cómicos en redes sociales, demostrando la versatilidad que tienen a la hora de representar diferentes personajes no solo para telenovelas, sino para cautivar el nuevo público de plataformas como Instagram y TikTok.

Pues bien, ante los interrogantes de muchos seguidores y sobre todo por las críticas que han recibido, Alina Lozano y Jim Velásquez decidieron revelar toda la verdad sobre su relación. En un video publicado en el perfil del joven ambos dijeron: ”vamos a hablar sin tapujos”.

“Muchos me preguntan quién es Alina en mi vida, que si es mi suggar, que si es mi mamá, que si es mi tía (...) Primero que todo queremos aclarar que los dos somos actores”, empezó diciendo Velásquez.

Luego añadió: “efectivamente, sí, lo que hacemos es actuar. Como saben somos actores y para nosotros darnos un beso no significa nada, es como cogernos la mano, damos besos por doquier (...)”.

Y continuó diciendo: “empezamos haciendo mamá e hijo, vimos que nos funcionaba, pero hicimos un video de pareja que se viralizó muchísimo más, así que empezamos haciendo más contenido en pareja”.

Al final del clip, Alina interrumpió a Jim y aseguró que habían mezclado sus sentimientos y que sí se habían enamorado. Ante eso, muchos de sus seguidores quedaron confundidos y preguntaron sobre lo que estaba pasando.

Alina Lozano le lleva 30 años a su novio Jim Velásquez. - Foto: Instagram

“Cuando pensé que se aclararían las cosas volví a quedar igual...”; “Quedé en las mismas”; “Pensé que era actuadooooo o no.... Me confunden este par 😬”; “Me encantan! no importa si son o no son, son excelentes”; “El video no aclaró nada, todo lo contrario, pienso que es algo confuso”; “Obviamente si ellos dicen la verdad van a dejar de seguirlos, pero obviamente fue lo que Jim dijo al principio”; “Eso era muy evidente, que estaban actuando... Y creo que lo hicieron bastante mal porque se veía forzado, nada natural, no se sentía que había química amorosa. Alina es excelente actriz, pero este ha sido el peor papel en su carrera artística. Alina merece interpretar personajes extraordinarios como siempre lo ha hecho, no perder el tiempo y su energía vital en esto. Eres bella, talentosa e inspiras arte. No te degrades más con estupideces así”.

Le llueven críticas a Alina Lozano tras besar a su novio 30 años menor durante una entrevista

Desde que los dos actores se volvieron virales gracias a los videos cómicos que publicaban, el rumor de una posible relación sentimental entre ellos empezó a coger fuerza, al punto que los videos de ellos ya no parecían actuados y los seguidores de los dos empezaron a preguntar directamente si eran o no pareja, pues la diferencia de edad entre los intérpretes es notoria y muchos incluso afirman que Alina perfectamente podría ser la mamá de Jim.

la actriz y el actor decidieron sincerarse con sus seguidores con un video en el que supuestamente ratificaban su relación y contaban cómo habrían pasado de una interacción laboral a un romance pasional, pero el clip terminó en una dramatización que le quitó toda legitimidad y la duda siguió en el aire, cada vez más densa y pesada tanto para los implicados como para sus fanáticos.

Alina Lozano fue tendencia por el beso que se dio con Jim Velásquez. - Foto: Instagram

El revuelo mediático siguió y a los dos actores los empezaron a asediar por dondequiera que fueran, casi que obligándolos a confesar de forma seria si en efecto son pareja o no. Por ello, Alina decidió conceder una entrevista en una emisora de Bogotá, a la que fue acompañada de su novio.

En medio de la entrevista, una de las locutoras atinó a confesarle a los actores que ella creía todo se trataba de “puro show”, lo que impulsó a que la pareja se besara frente a las cámaras de la sala de locución y quedara para el récord que en efecto los dos conforman una pareja sentimentalmente activa.