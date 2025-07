Durante uno de los capítulos del programa, la pareja se encontraban hablando en la habitación y Karina le preguntó que si la llevaría a ver Torre Eiffel y Altafulla respondió que la invitaría a un cono de dos mil; la paisa se rio y dijo: “ Amor, pero ¿me llevas a la Torre Eiffel de Sabaneta a que me coma un heladito de dos mil? Pues al menos una banana Split o una conchita “.

“Kari no te dejes embolatar el paseo en el río Magdalena y la ciénaga del torno los estamos esperando”; “Estoy más pendiente a ellos que al marido mío”; “Ja, ja, ja nadie puede decir que no cumplió”; “Ya Karina conoció París”; “Yo quiero que me lleven también. A comerme mi heladito”; “Esa está más bonita que la de verdad Kari”; entre otros comentarios.