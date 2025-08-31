Gente
Altafulla se destapó por su relación con Karina García y expuso cómo le afecta que sea mediática: “Es demasiado difícil”
El cantante dejó claro cómo se ha sentido llevando su relación.
A inicios de este año 2025 se llevó a cabo la segunda temporada de uno de los realities más polémicos de la televisión colombiana: ‘La casa de los famosos’, y en esta, se dieron a conocer relaciones amorosas que traspasaron la pantalla.
Altafulla y Karina García conformaron una de las parejas que se conocieron en el reality y aunque fueron víctimas de muchas críticas tanto dentro como fuera de la casa, lograron establecer su relación fuera de dicho programa.
La influencer Yina Calderón, quien también era una de las participantes, aseguro en varias oportunidades que esta relación amorosa era simplemente de reality y no llegaría a consolidarse en la vida real.
Sin embargo, tanto el cantante barranquillero como la modelo paisa se han encargado de demostrar que su amor es verdadero y que tienen planes de pasar más tiempo juntos.
Altafulla habló de los retos que ha sentido al llevar una relación amorosa mediática
Recientemente, el artista estuvo como invitado en el pódcast Realidades ocultas, de la creadora digital Carolina Araujo Reinemer, y allí, el artista habló de su noviazgo y de cómo ha enfrentado llevar una relación con una persona que está tan presente en el medio con tanto reconocimiento.
“Yo creo que es demasiado difícil llevar una relación mediática, llevar una relación y poder hacer planes normales, llevar una relación y lidiar con lo que todos los días te dicen, te escriben...”, dijo Altafulla en primera instancia, dejando claro que sí ha sentido esa dificultad.
El cantante mencionó que en cuanto al hate: “No solamente hay personas malintencionadas, sino también personas que de pronto no miden sus palabras, o personas que simplemente aparecen con el fin de ocasionar discordia”.
Finalmente, resaltó que para poder tener y llevar a cabo una relación de este tipo se requiere demasiado inteligencia emocional, madurez y paciencia.
“Entonces, como que es algo muy complicado, hay que tener mucha madurez, muchísima madurez para llevarlo”, concluyó.
Como era de esperarse, los fanáticos que tiene el artista no dudaron en elogiar sus palabras: “Amo su inteligencia emocional”; “menos mal que alta y Karina tiene la madurez suficiente para enfrentarse a todo eso”; “un soñador incansable”; “amo como habla, qué hombre tan inteligente, maduro y papacito”; “excelente entrevista, Altafulla siempre se sabe expresar muy bien”; “Altafulla es una persona estudiada, muy inteligente y tiene un corazón generoso”; “Altafulla además de ser un hombre con unos buenos valores que se dan en un hogar, es una persona estudiada, bien hablada, tiene un corazón noble y lleno de mucho amor de Dios, eso no se aprende de un día para otro, orgullosa de ti Alti”, dicen los comentarios.