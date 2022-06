Amber Heard fue hallada culpable, tras lo cual recibió una propuesta bastante alentadora | ¿Cuál?

Tras varias semanas, en las que los fanáticos –tanto de Johnny Deep como de Amber Heard– estuvieron al tanto del veredicto final del mediático caso, por fin la semana pasada se dio a conocer la decisión que le pondría punto final al asunto.

Tomado tras la deliberación de los siete miembros del jurado, cuya decisión debía ser unánime, el veredicto se conoció el pasado miércoles 1.° de junio pasadas las 3:00 p. m., hora local del condado de Fairfax, en Estados Unidos, ciudad donde se adelantaron las largas jornadas de testimonios y declaraciones que descubrieron una tóxica, tormentosa y corta relación sostenida por los reconocidos actores.

Según dieron a conocer medios internacionales, las deliberaciones del jurado se extendieron por cerca de 13 horas, distribuidas en tres jornadas, y finalmente vieron luz verde, luego de que la semana anterior tuviera lugar la última jornada de audiencias, en la que participaron amigos, compañeros y empleados de la pareja.

De acuerdo con el veredicto, el jurado del caso ha dispuesto que la actriz sí difamó a su exesposo, razón por la cual deberá pagarle 15 millones de dólares. No obstante, la decisión no solo apuntó a castigar a Amber Heard, también a su contraparte, el actor Johnny Depp, quien, según la decisión del jurado, está obligado a pagarle 2 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios a la actriz.

La actriz Amber Heard perdió el juicio contra Johnny Depp y deberá pagarle una gran suma de dinero al actor. - Foto: Getty Images / Win McNamee / Fotógrafo de plantilla

Luego de que la modelo y actriz fuese declarada culpable, se ha ganado el odio de muchos, pero también otros se han vuelto sus más adorados seguidores. Quizás algunos pudieron conocer más a fondo a la mediática pareja, tanto así que Amber recibió una singular propuesta. A la actriz le propusieron matrimonio a través de su cuenta de Instagram.

Según información revelada por medios internacionales, el hombre que le pidió la mano a la actriz es de Arabia Saudita. Se cree que la propuesta le llegó a la también modelo a través de un mensaje escrito y una nota de voz. “Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan; por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”, dice la dedicatoria.

Al conocer la propuesta, varios internautas aseguraron que era un lindo gesto del hombre; sin embargo, otros aseveraron que no tenía ni idea con quien se estaba metiendo.