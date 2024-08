Amiga de Mauricio Leal revivió foto de la infancia del peluquero: “Justicia”

Angeline Moncayo compartió fotografía de Mauricio Leal cuando era un niño

“Aquí tenía 9 años y estaba en tercero de primaria y algo de lo que me siento orgulloso es que siempre ocupé el primer puesto yupiiiii. También, recuerdo que era muy dedicado y hasta que yo no me aprendía todo de memoria no salía a jugar; hoy en día entiendo qué hay que priorizar y construir cimientos sólidos en tu vida y que todo se logra con esfuerzo y dedicación”.