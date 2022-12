Amparo Grisales está completamente enamorada con el nuevo integrante de su familia

Amparo Grisales es una de las mujeres más reconocidas del país, debido a la sólida trayectoria que ha construido en los medios de comunicación durante el paso de los años. Asimismo, gracias a su participación en diversos proyectos y producciones, su nombre se ha catapultado a la fama, ganándose el título de la Diva de Colombia.

Además, la actriz oriunda de Manizales ha deslumbrado con su belleza, puesto que a sus 65 años se ha sabido mantener, siendo así el centro de atención en las diferentes producciones en las que participa.

En reiteradas ocasiones, la actriz ha manifestado su amor por los animales. Es tal su afecto por estos seres, que la artista colombiana ya cuenta con su propio refugio para perros que al parecer se encuentra ubicado a las afueras de Bogotá. Aunque Amparo ya tiene varias mascotas en su hogar, recientemente mostró su nuevo compañero de vida.

“Él es Bunny o Bonnie o Boni… mi nuevo bebé peludo. Regalo de mi hermana Patricia, quien a su vez lo recibió de una amiga suya que se lo prometió cuando su perrita adoptada quedó embarazada. La dueña se quedó con uno y los otros 4 fueron adoptados por amigos. Un acto de amor, destacó Grisales por medio de que su cuenta personal en Instagram.

Grisales aseguró que se encuentra enamorada del perro, que apenas tiene 4 meses. En el video donde aparece la nueva mascota de la actriz y se puede ver cómo esta se encuentra en la parte inferior de la cama de ella, haciéndole compañía, portando un buzo de animal print.

Sin tapujos: los famosos colombianos que revelaron haber consumido marihuana

Una de las famosas que lo ha reconocido sin tapujos que ha fumado marihuana es la actriz Amparo Grisales, quien reveló que consume esta planta y lo que le ha traído para su salud. “La marihuana no es droga, es una planta muy tratable”, en su momento le hizo un llamado al Gobierno nacional para aprovecharla como materia prima. “El cannabis es fantástico y creo que tenemos en Colombia una muy buena materia prima. Yo apoyo la legalización en el país, como se viene haciendo en otros países”.

Recientemente, otro de los famosos que confesó que consume esta planta es el presentador Carlos Vargas. “Si la marihuana acaba físicamente, entonces yo estaría bajo tierra”, fueron las palabras que expresó el presentador de La red al referirse al uso recreativo que le da a esta planta.

En sus redes sociales, el periodista de entretenimiento invitó a sus seguidores a que se informen mucho más sobre los beneficios del cannabis. “Tengo 43 años y mi cara no está acabada, en mi entorno familiar, personal y laboral lo saben y lo dejé claro. Nunca le he faltado al respeto a nadie, soy buen hijo, responsable, disciplinado y exitoso”, dijo en su cuenta personal de Instagram.

La actriz Carmenza Gómez también confesó en su momento que era consumidora de cannabis. “Si yo fumo marihuana se me olvida hasta cómo me llamo. Y precisamente por eso lo hago, para no tener que estar siempre en esa conciencia de tener los cinco sentidos alerta. A mí me gusta el relajamiento”, expresó en su momento la actriz recordada por su participación en telenovelas como el Último matrimonio feliz.

El expresidente Juan Manuel Santos también confesó que en su época universitaria había consumido marihuana. Lo cierto es que el debate está servido y en las redes sociales se ha podido leer todo tipo de comentarios tanto a favor como en contra sobre lo que sería la legalización del uso recreativo de esta planta.