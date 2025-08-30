Ana Karina Soto destapó problema de salud que enfrenta; se refirió a “lo duro que es” y afirmó que está en tratamiento

La pantalla chica en la televisión colombiana ha permitido que varias personalidades como presentadoras, tengan más reconocimiento y tal es el caso de Ana Karina Soto, quien actualmente es una de las conductoras del matutino Buen día, Colombia.

Con el paso del tiempo, sus televidentes y seguidores no se han interesado solamente en su trabajo, sino también en su vida personal, y por eso siempre hay personas que quieren conocer más acerca de su vida.

Ana Karina Soto | Foto: Instagram @karylamas

Además de aparecer todas las mañanas en el programa, Ana Karina también es una mujer muy activa en sus redes sociales, en las que cuenta y muestra a sus seguidores sus rutinas diarias y situaciones que atraviesa.

Ana Karina Soto confesó problema de salud que atraviesa

Recientemente, la presentadora se tomó su cuenta de Instagram para entablar una charla con sus seguidores y contarles que estaba atravesando una dificultad en su salud.

En su aparición, Ana Karina los preocupó al pedirles consejos acerca de cómo manejar los cálculos renales que padece y que le fueron informados hace poco en un chequeo médico.

En primer lugar, la presentadora recalcó que este padecimiento es bastante fuerte y agradeció a las personas que le enviaron recomendaciones.

Ana Karina Soto, presentadora de "Buen día, Colombia". | Foto: Instagram

“Les cuento que estuve leyendo todos los mensajes que me escribieron, gracias por todas las recomendaciones, para las personas que han sufrido de cálculos en los riñones saben lo duro que es”, dijo.

Además, Ana Karina señaló que fue su mismo médico quien recalcó que es una mujer que posee un umbral del dolor bastante alto.

“Afortunadamente, pues soy una mujer, no sé si muy fuerte, mi doctor dice que tengo el umbral del dolor muy alto, estoy haciendo un tratamiento, me estoy cuidando, estoy tomando mucha agua, todo lo que se necesita, mejor dicho, para estar bien. Lo importante es la salud, lo importante es cuidarse”, añadió.

Ana Karina Soto habló del fuerte dolor que siente por los cálculos renales. | Foto: Instagram: @karylamas

Luego de esto, la famosa presentadora mostró que acudió junto a su padre a un centro de salud recomendado por su médico para que le pusieran unos sueros para recuperar poco a poco su salud.