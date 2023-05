Ana Lucía Domínguez confiesa que ella fue la culpable de un primer año difícil de matrimonio, ¿qué hizo?

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas conforman una de las parejas más estables de la televisión colombiana, pues ya acumulan más de 15 años juntos y siempre se muestran muy enamorados en sus redes sociales y en todas las apariciones públicas que hacen; derrochando amor y cariño frente a las cámaras cada vez que tienen oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, no todo en la vida es color de rosa y los dos actores, que hacen parte del elenco de la segunda temporada de Pálpito, una de las series colombianas más exitosas de Netflix, lo han reconocido en su última entrevista en conjunto con la periodista española Eva Rey, quien fue capaz de sacarles algunos secretos e intimidades a los dos enamorados.

En el clip de promoción de la entrevista que publicó la española en sus redes sociales, se puede ver cómo Cárdenas asegura que su primer año de matrimonio con Ana Lucía fue muy difícil y todo por la actitud que ella tuvo, pues tenía ciertas inseguridades que él tuvo que capotear mes a mes, pues si no fuera por él, dicha pareja habría terminado mucho antes de lo pensado.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas - Foto: Instagram

“Fue muy complicado el tema”, declaró el actor luego de que la misma Ana Lucía confesara que ella era extremadamente celosa, insegura e inmadura, resaltando que su esposo le tuvo mucha paciencia durante los primero 12 meses de matrimonio, virtud que fue la única que salvó dicha relación, puesto que él era mucho más tranquilo y supo manejar las cosas como eran necesarias.

“Cuando yo gritaba, él muy calmado me decía ‘creo que no es el momento para hablar’ y se iba… Y uno con hartas ganas de pelear. Entonces fue muy inteligente porque no dejaba que yo le dijera más cosas feas, y nunca me trató mal”, declaró la actriz muy complacida de haber superado dicho momento y con un tono de agradecimiento hacia su esposo.

Foto: Instagram @cardenasjorgee. - Foto: Foto: Instagram @cardenasjorgee.

Este clip de Rey ya acumula más de 10 mil likes y los cibernautas no han esperado un solo segundo para dar su opinión al respecto, pues son muchos los que aman a la pareja, pero también hay un gran número de haters que siempre están pendientes de todas las declaraciones de los actores para sacar a relucir las críticas que tienen por hacerles, asunto que los artistas han soportado por décadas.

“Son hermosos y trabajadores. 🔥”, “Cuando a uno lo mantiene la mujer, le toca agachar la cabeza”, “¡Esta sí la veo! ¡¡Este par me encantan!! 😊”, “Me identifico tanto con ella; definitivamente para pelear se necesitan dos, y cuando no hay ese dos, nos toca agachar la cabeza y bajar las revoluciones 👏”, “Esa pareja es hermosa y ellos no son de tanto show en redes, me encantan larga vida juntos ❤️🥰”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la periodista española.

Esta no es la única infidencia que la pareja ha revelado de su vida matrimonial. Hace unas semanas la actriz reveló a la revista 15 Minutos el porqué no han tenido hijos luego de más de una década de relación.

“Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando. Esto puede ser porque como pareja nos hemos convertido en dos personas muy cómodas que despiertan tarde un domingo o que, simplemente, toman un avión para irse de viaje. Pero al mismo tiempo, cada vez que vemos un niño nos encanta más la idea, así que ha sido una gran dualidad”, dijo al medio.

“Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”, agregó.