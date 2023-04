Ana Lucía Domínguez y su amado Jorge Cárdenas actúan juntos en ‘Pálpito 2’

Muy guardado se lo tenían los actores Ana Lucía Domínguez y su actual esposo Jorge Cárdenas, quienes hace mucho no compartían set de grabación y ahora son personajes principales en la segunda temporada de Pálpito, serie de Netflix que se robó el show en 2022 y ahora vuelve con un entramado de romances, venganzas y persecuciones que le dan la vuelta al mundo.

Domínguez fue una de las que enamoró a la audiencia de la plataforma con su actuación dramática a límite, que junto con sus coestrellas Sebastián Martínez y Michelle Brown logró cautivar a millones de usuarios y posicionaron a la serie como una de las más vistas de Netflix. Ahora el reparto original vuelve a continuar la historia y un nuevo villano entra a jugar en la piel de Cárdenas.

Pálpito S2. Ana Lucía Domínguez en Pálpito S2. Foto: Netflix / Netflix © 2023. - Foto: Pálpito, serie de Netflix

“Ya habíamos estado hace unos años juntos en el set aunque no participamos mucho, pero aquí ha pasado lo que siempre ha sucedido estos 16 años y es que yo la persigo todo el tiempo, estoy detrás de ella”, reveló el actor en entrevista con Carlos Ochoa en la alfombra roja del lanzamiento de la serie.

Esto fue toda una sorpresa para muchos, pues se suponía que Cárdenas iba a estar concentrado en su participación en El señor de los cielos y por ende no tenía espacio en su agenda para viajar varias semana a Turquía y perseguir al personaje que encarna su esposa, dejando a la posteridad una experiencia más para este matrimonio, sin embargo, él hizo todos los arreglos pertinentes para poder hacer parte de esta serie.

Por su parte, Domínguez no ocultó la sorpresa que fue enterarse que su amor la iba a acompañar al otro lado del mundo y no solo la recibiría al final de las jornadas en el cuarto de hotel para darle un hermoso masaje relajante, también la iba a acompañar en los sets dispuestos para la producción, algunos en plenos lugares turísticos del país euroasiático.

Foto: Instagram @cardenasjorgee. - Foto: Foto: Instagram @cardenasjorgee.

“Fue muy lindo… Fue emocionante y fue un regalo de Dios, porque cuando me dijeron: ‘¿tú sabes quién va a ser tu matón?’, yo pensé que era un actor de Estambul… Y me dicen: ‘no, Jorge Cárdenas’... ¿Va a ir conmigo a Estambul y va a trabajar conmigo todas las semanas allá persiguiéndome… Yo no lo podía creer”, afirma la actriz.

Aunque la pareja tenía que estar de incógnito mientras grababan la serie, aprovecharon el anonimato en las redes sociales para darse un paseo por sitios emblemáticos de dicha ciudad y allí reafirmaron el amor que por más de quince años han venido disfrutando, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la farándula nacional.

Por lo pronto tanto Ana Lucía como Jorge están felices con el estreno de esta temporada de la serie, que están seguros será un peldaño más en sus carreras actorales y desde ya lo están disfrutando juntos, pues además de ser esposos son los mejores amigos y siempre buscan compartir sus logros juntos. “Estoy feliz porque vamos a lanzar Pálpito 2, una serie que va a poner a palpitar muchos corazones en Colombia y el mundo”, añade Domínguez.

Además, la actriz también aseguró que su matrimonio está en uno de los mejores momentos, así como está pasando con su carrera actoral, por lo que la idea de agrandar la familia está en veremos, pues aunque sí quieren tener un retoño en algún momento, es un proyecto que se ha ido aplazando con los años y queda relajado frente a lo bien que se sienten los dos actores juntos.

“Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando. Esto puede ser porque como pareja nos hemos convertido en dos personas muy cómodas que despiertan tarde un domingo o que, simplemente, toman un avión para irse de viaje. Pero al mismo tiempo, cada vez que vemos un niño nos encanta más la idea, así que ha sido una gran dualidad”, afirmó Domínguez a la revista 15 Minutos.