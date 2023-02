Ana Lucía Domínguez reveló el motivo por el cual aún no ha tenido hijos, ¿culpa de su esposo?

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula colombiana, debido a lo sólidos que han estado en su vínculo sentimental con el paso del tiempo. Ambos actores se robaron los elogios y aplausos de sus seguidores, quienes afirmaron en el pasado “la bonita relación” que tenían.

La pareja de actores creó un fuerte vínculo a lo largo de los años, consolidando la relación que decidieron emprender hace más de diez años. Pese a su estabilidad, nunca faltaron las preguntas relacionadas con ser padres y darle la bienvenida a un nuevo integrante a su familia, ya que hasta el momento no se dio.

Ante la interrogante sobre por qué la actriz no es madre, Ana Lucía Domínguez decidió tocar el tema de nuevo en la edición de 15 Minutos, poniendo algunos puntos claros y derribando especulaciones que involucraban a su pareja, Jorge Cárdenas.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas no se han convertido en padres, pese a que está en sus planes de vida. - Foto: Instagram @analuciado

En lo registrado por el medio, la artista aclaró que la falta de hijos en su núcleo amoroso no es porque su esposo no quisiera, sino porque había otros factores que no les habían dado el espacio para asumir este cambio en la vida.

“Nos gustaría por los menos un hijo, de hecho, es un tema que hemos hablado y nos parece una experiencia increíble”, dijo Domínguez en la entrevista que concedió a la revista para el mes de enero de 2023.

Según lo relatado por Ana Lucía, su plan de ser padres había quedado para después de cumplir dos años de casados, permitiéndose conocer más del otro y así entablar una vida bajo este compromiso. Sin embargo, todo fue cambiando y esta idea no se concretó, por lo que llevan más de diez años y aún no reciben a su primer bebé.

Ana Lucía Domínguez dio detalles de su relación amorosa. - Foto: cuenta de Instagram @analuciado

“Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando. Esto puede ser porque como pareja nos hemos convertido en dos personas muy cómodas que despiertan tarde un domingo o que, simplemente, toman un avión para irse de viaje. Pero al mismo tiempo, cada vez que vemos un niño nos encanta más la idea, así que ha sido una gran dualidad”, dijo al medio.

“Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100%, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”, agregó.

Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez, una pareja bastante comentada en la farándula colombiana. - Foto: Instagram

Ana Lucía Domínguez llegará al altar de nuevo con

el actor Jorge Cárdenas

Meses atrás, el artista colombiano sorprendió a su pareja con una nueva propuesta romántica, ya que le pidió que se casaran de nuevo y renovaran sus votos. La celebridad e integrante de distintas producciones nacionales no lo dudó, aceptando dar este paso en su amor con el caleño.

Lo sé todo decidió ponerse en contacto con Ana Lucía Domínguez y preguntarle por detalles de esta ceremonia que llevarán a cabo próximamente. De acuerdo con lo que mencionó la actriz, su sueño es que estos 15 años de unión se festejen en una boda en la playa, logrando así un anhelo que tenía cuando aceptó llegar al altar con Cárdenas.

“Este año cumplimos los 15 años de matrimonio. El aniversario es el 5 de diciembre y queremos renovar esos votos y hacer algo que para mí siempre fue un sueño, lo cual es casarme en la playa. No lo logramos hace 15 años porque estábamos grabando y yo no me podía ir a hacer la ceremonia en la playa”, dijo al programa de entretenimiento, el cual ya había mencionado que sería una boda privada con su círculo más cercano.

Los actores realizarán una ceremonia en la playa como tanto lo soñaron. - Foto: Instagram @analuciado

“Hemos hablado de varios lugares, dependerá de qué estemos grabando, pero hay que agradecerle a Dios porque no es fácil encontrar una pareja estable”, agregó, enfatizando en el vínculo que logró con el artista.

La empresaria también aseguró que las crisis que aparecieron en el camino de su relación no los debilitó, sino que los fortaleció y los ayudó a que el nudo de su amor fuera más real y duradero.