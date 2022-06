Anahí rompió en llanto tras hablar del show que hizo junto a Karol G

Karol G, la artista colombiana, ha sorprendido a sus fans con la gira que está realizando por distintos países. En cada uno de los lugares que ha visitado ha llevado grandes artistas. De hecho, en su más reciente concierto en México compartió escenario con Anahi, una cantante y actriz mexicana, reconocida por su papel de Mía Colucci, en ala telenovela RBD.

Ambas, generaron fuertes emociones tanto en los asistentes del concierto, como en quienes vieron videos de él, pues en el escenario se juntaron para cantar la famosa canción ‘Sálvame’ de RBD.

Los videos de la puesta en escena se han regado por todas las redes sociales haciéndose virales y muchos de los fans han republicado el audiovisual.

Incluso para Anahí, el momento fue bastante especial, pues no ha parado de compartir mensajes de agradecimiento y emoción por el cariño recibido durante el concierto y después de este.

La mexicana se conmovió tanto que en sus redes sociales, que aseguró que sus fans le han dejado palabras muy hermosas, y agradeció por todo el cariño.

“Por favor que alguien me explique, ¿cuándo se calma uno después de lo que vivimos’”, dijo en uno de sus videos.

Y continuó, asegurando que la invitación de Karol G, la había hecho sentir plena. “Primero que nada, el que Karol me haya invitado, haya sido tan hermosa, tan especial, me hizo sentir, de verdad se los digo tan especial”, agregó con lágrimas en los ojos.

Además, la actriz relató que desde ese momento no dejó de llorar, además señaló que hasta las 5 a. m. estuvo viendo los videos cuando recibió un mensaje de la cantante paisa quien le escribió que al igual que ella, no podía conciliar el sueño.

Karol G, por su parte, no dejó de estar conectada con sus seguidores y comentó que el momento había sido impactante.

“¡Sí… todavía estoy llorando! No había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también. Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía. Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial. TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS Mi reina Anahí, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada vez que lo recuerde una lagrimita volverá a aparecer. Tú y yo, para siempre”, se lee en el mensaje de la colombiana.

Y es que en pleno concierto la cantante paisa dijo: “Este momento es muy emotivo por dos razones. Uno, porque yo soy fan, súper fan”, añadió mientras su voz se quebraba por el momento emotivo.