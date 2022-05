Natalia París confesó la vez que rompió las llantas de un carro por celos

Natalia París es una de las modelos más seguidas en Colombia. Su carrera tuvo un gran impacto en la farándula colombiana, aunque esta no paró allí, pues actualmente se desempeña como DJ de música electrónica.

La artista paisa es ahora protagonista gracias a las declaraciones que dio en el canal de YouTube de la Diva Rebeca, donde habló sobre una situación puntual que vivió con su exnovio, el Gato Baptista, con quien duró siete años de relación.

Natalia París reveló que reaccionó de manera tóxica al enterarse de la infidelidad de su expareja con la actriz peruana Stephanie Cayo.

“¿Sabes qué hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón y le rompí las 4 llantas de su carro. Empezaron en las revistas a decir cosas y él me lo negaba. Me tocó hacer terapia y todo. Me dio una tusa dura, pero al Gato ese idilio le duró lo que duró la novela”, dijo la modelo paisa.

Por otra parte, en medio de la entrevista, Natalia París comentó su postura y pensamiento frente a la comunidad LGBTIQA+, luego que la Diva Rebeca le recordó un episodio en el que la DJ dijo que los niños se estaban volviendo gais porque comían pollo con hormonas.

“Debe ser rico ser gay. A mí me parece que es original, es diferente. Tengo muchos amigos gais y tienen una personalidad bien especial. Son bien apasionados, aman con intensidad, bailan con intensidad. Deben vivir el amor y la sexualidad delicioso”, concluyó la modelo.

Natalia París recomienda la ley de atracción para tener la pareja ideal

La paisa constantemente está mostrando su carrera en sus redes sociales; además, intenta dar tips a las personas sobre cómo cuidar su figura, alimentarse mejor, cuidar la salud de la piel y el cabello. De hecho, recientemente la modelo compartió consejos para atraer a la persona ideal.

De acuerdo con París, esto es lo que se debe hacer para atraer a una “pareja consciente”.

1. “Quédate solo, conócete, ámate, respétate y, sobre todo, reconoce que eres grandioso y mereces lo mejor”.

2. “Empieza a divertirte solo, ríete a carcajadas, baila, canta, brilla, pasa tiempo contigo mismo y aprecia tu compañía”.

3. “Trabaja en tus heridas emocionales. Cuando las conoces entenderás por qué actúas como actúas y serás responsable de lo que sientes y cómo reaccionas ante ciertas circunstancias en la vida”.

4. “Trabaja en el merecimiento. Recuerda que mereces todo lo mejor y aquello que llega a tu vida lo recibes con amor y los brazos abiertos”.

5. “Nada ni nadie te hace falta. Estás contigo, si estás en paz y en amor, entenderás que, si alguien viene, todo está bien, pero si no, también”.

6. “Eres digno, amado, no necesitas mendigar amor”.

5. “Lo semejante vibra ante todo semejante, como lo explica la ley de atracción. Si eres un ser feliz contigo mismo, atraerás a personas que también lo son”.

6. “Ya no intentes cambiar a los demás y céntrate en cambiar tú”.

7. “Repite el código sagrado 19-19-19 (45 veces en voz alta)”.

¿Quién es la pareja de Natalia París?

En entrevista con la revista Vea, la modelo habló de cómo conoció a su actual pareja y la relación que él lleva con su hija Mariana Correa. Según lo narrado por la paisa, con Rafael Duarte se conocieron en un evento en el que ella fue DJ.

“Él es empresario de conciertos y yo soy música. Coincidimos en un evento de Luciano, nuestro DJ favorito. Rafa era promotor del evento y yo fui de DJ a tocar. Fue amor a primera vista. ¡Hubo mucha energía, química y cosas en común!”, dijo.

Según lo que se puede conocer desde el perfil público de Duarte, él es mánager de Natalia, pero al tiempo logró conquistar su corazón al punto de ser considerado por París como “un equipo ganador”; también es CEO-Talent Buyer de EventMaster Entertainment.