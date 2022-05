Pipe Bueno y Alzate aclararon el ‘problema’ que los enfrentó en redes sociales

Desde el fin de semana los artistas de música popular Pipe Bueno y Alzate han venido protagonizando en redes sociales una disputa que, en medio de los seguidores de estos dos intérpretes, se ha creado una difusa rivalidad; sin embargo, la tarde de este lunes 16 de mayo los involucrados contaron cuál era el verdadero “problema” a través de un ‘Live’ de Instagram, en el que la discusión tomó un giro inesperado.

Luego de comentarios como este: “Perro, sos un falsete... solo quiero que devuelvas la plata que me hiciste meter para nada”, expresado por Pipe, o este: “en la vida no me he robado ni un suspiro, para que usted venga a involucrarme en un chichigua de dinero”, dicho por Alzate como una réplica directa a las acusaciones del cantante, se prendieron las redes sociales de ambos artistas.

Ante la intensidad de la disputa, los dos vinculados se citaron en un Live de Instagram para aclarar el “problema”. Sin embargo, manteniendo la tensión en el ambiente, Pipe esperó a que su contrincante se conectara a la actividad y comentó: “quién quisiera que Alzate diera la cara, sería bueno, ¿sí o qué?”, mientras comenzaban a conectarse los seguidores de estos dos.

Y, en el momento en el que llegó el intérprete de Mi venganza, Pipe Bueno recordó que era necesario dar la cara luego de que la situación se volviera un problema a nivel nacional, ya que todo el mundo estaba preguntando.

“El problema es que usted está diciendo que yo soy un ladrón, a quién le gusta eso, papi... Y menos públicamente. Ayer fui a la playa y pasó un carro y me gritaron: ‘devuélvele la plata a Pipe Bueno’, y eso que estoy en Estados Unidos”, afirmó Alzate enfrentando a Pipe.

A lo que el intérprete de Recostada en la cama aseguró que este le debía dinero y que estaba diciendo cosas de él que no eran ciertas. “Usted me tiene que pagar a mí, la plata que usted me debe a mí, con todo el chorro que me he tomado, con todas las borracheras que me he pegado”, siguió replicando Pipe, hasta que la conversación tomó un giro inesperado y los dos comenzaron a reírse.

Al parecer, todo se trató de una estrategia para promocionar su nueva canción titulada ‘El problema’, y en su discusión por redes sociales protagonizaron la historia de su nueva producción. “Habíamos grabado una canción muy buena que tiene un título espectacular, ¿esa canción cómo se llama?”, preguntó Pipe a Alzate, y este respondió: El problema, cayeron todos en el problema, y toda la discusión fue alrededor de la letra de la canción”, mientras continuaron riéndose.

A continuación, ambos artistas lanzaron la invitación a todos sus seguidores para que se conectaran al lanzamiento de la canción este jueves 19 de mayo, a las 8 de la noche, a través de YouTube. Afirmaron que la producción de la nueva canción había tomado tres años.

“Van tres años preparando esta canción y teníamos que preparar un problema, para poder lanzar el problema”, aseveró Alzate en su intervención, desmintiendo cualquier indicio de pelea.

Los dos artistas terminaron despidiéndose de sus seguidores mientras afirmaban que eran dos buenos actores. “Tú ya tienes cara de malo, todo serio, hasta yo me estaba confundiendo”, le dijo Pipe Bueno a Alzate, haciendo referencia al papel del que se apropió el cantante. Entre tanto, agradecieron a las personas que sí se preocuparon por el supuesto “problema” entre los dos.