Andy Rivera sorprendió tras anunciar su retiro temporal de las redes sociales: esta es la razón

Pese a que la carrera de Andy Rivera ha estado marcada por el éxito gracias a su particular manera de conectar con el público, reviviendo varios éxitos como Debes buscarte un nuevo amor o estrenando potentes temas como Fuego , los últimos meses para el artista de género urbano no han sido nada fáciles desde que estuvo internado en el hospital en agosto de 2023.

Andy Rivera anunció su retiro temporal de las redes sociales

“Este año me propuse no estar hablándoles tanto de mis dificultades sobre mis procesos de salud, no estar en esa victimización todo el tiempo. Por esa razón he estado un poquito alejado de las redes porque estoy sacando adelante un par de temas de la columna, últimos detalles para no tener que medicarme para la salud”, indicó.