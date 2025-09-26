Angie Miller quedó en libertad tras ser investigada por la muerte de B King y DJ Regio Clown

Las autoridades mexicanas dejaron en libertad este viernes, 26 de septiembre a Angélica Yetsey Torrini León, una ciudadana venezolana que había sido detenida en medio de la investigación por el secuestro y asesinato de B King y DJ Regio clown, que fueron encontrados el pasado lunes, 22 de septiembre, según reportes oficiales.

Angélica Torrini, de 29 años, había sido reportada como desaparecida el jueves 25 por la Fiscalía de General de Justicia de Ciudad de México, institución que más tarde aclaró que la joven en realidad fue aprehendida, un día después del hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos.

De izquierda a derecha: Angie Miller, B King y Regio Clown.

En un video divulgado por el Noticiero Imagen Crystal se publicó el documento en que se confirma su libertad, el cual habría sido emitido por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad General de México.

Conocida en sus redes sociales como Angie Miller, la venezolana había sido capturada por una Unidad Antisecuestro de la Fiscalía del Estado de México.

Conocida en sus redes sociales como Angie Miller, la venezolana había sido capturada por una Unidad Antisecuestro de la Fiscalía del Estado de México, vecino de la capital y donde fueron encontrados los cuerpos por parte de las autoridades.

En sus redes sociales, Torrini aparece en varias publicaciones en compañía de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King y quien viajó a México para una serie de presentaciones junto con DJ Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Herrera, quien justo después de realizar su primer show, perdieron la comunicación con sus familias y amigos.

Ambos músicos fueron vistos por última vez en la capital mexicana el 16 de septiembre, y sus cadáveres fueron localizados el 22 de septiembre.

Según la prensa local, Torrini vive en Ciudad de México, es modelo y tiene una hija menor de edad, específicamente, de dos años.

“Mi colombiano favorito”, escribió la joven como subtítulo de un video del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King, quien compartió la publicación en su propia cuenta.

Angie Miller, compañera de B King, fue detenida por las autoridades mexicanas.

Este viernes en las horas de la mañana, en declaraciones a la emisora colombiana W Radio, Juan Camilo Gallego, representante de B King, declinó comentar sobre Angélica Torrini y dijo estar escondido porque teme por su vida.

“No voy a regresar a Colombia, ya pedí asilo político en varios países”, dijo Gallego, quien viajó a México con los músicos y fue quien denunció su desaparición por medio de algunas publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram.

El mánager desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

El asesinato, que ha ocupado grandes espacios en medios colombianos y mexicanos, es investigado por las fiscalías de la capital y del Estado de México, que han declinado brindar detalles de las pesquisas.