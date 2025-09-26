Suscribirse

Gente

Angie Miller quedó en libertad tras ser investigada por la muerte de B King y DJ Regio Clown

La modelo y creadora de contenido estuvo bajo la custodia de la Unidad Antisecuestro de la fiscalía del Estado de México desde el 25 de septiembre.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 12:39 a. m.
La joven estuvo pidiendo ayuda en medio del caso de desaparición del artista colombiano.
La joven estuvo pidiendo ayuda en medio del caso de desaparición del artista colombiano. | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_ - @bkingoficial / Montaje: Semana

Las autoridades mexicanas dejaron en libertad este viernes, 26 de septiembre a Angélica Yetsey Torrini León, una ciudadana venezolana que había sido detenida en medio de la investigación por el secuestro y asesinato de B King y DJ Regio clown, que fueron encontrados el pasado lunes, 22 de septiembre, según reportes oficiales.

Angélica Torrini, de 29 años, había sido reportada como desaparecida el jueves 25 por la Fiscalía de General de Justicia de Ciudad de México, institución que más tarde aclaró que la joven en realidad fue aprehendida, un día después del hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos.

De izquierda a derecha: Angie Miller, B King y Regio Clown.
De izquierda a derecha: Angie Miller, B King y Regio Clown. | Foto: Pantallazos de videos de las cuentas en Instagram: soyangiemilleroficial_ y regioclownn, respectivamente.

En un video divulgado por el Noticiero Imagen Crystal se publicó el documento en que se confirma su libertad, el cual habría sido emitido por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad General de México.

Conocida en sus redes sociales como Angie Miller, la venezolana había sido capturada por una Unidad Antisecuestro de la Fiscalía del Estado de México, vecino de la capital y donde fueron encontrados los cuerpos por parte de las autoridades.

En sus redes sociales, Torrini aparece en varias publicaciones en compañía de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King y quien viajó a México para una serie de presentaciones junto con DJ Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Herrera, quien justo después de realizar su primer show, perdieron la comunicación con sus familias y amigos.

Contexto: Captan extraño detalle en mensaje de Angie Miller antes de la muerte de B King: “No genera confianza”

Ambos músicos fueron vistos por última vez en la capital mexicana el 16 de septiembre, y sus cadáveres fueron localizados el 22 de septiembre.

Según la prensa local, Torrini vive en Ciudad de México, es modelo y tiene una hija menor de edad, específicamente, de dos años.

“Mi colombiano favorito”, escribió la joven como subtítulo de un video del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King, quien compartió la publicación en su propia cuenta.

Angie Miller, compañera de B King, fue detenida por las autoridades mexicanas.
Angie Miller, compañera de B King, fue detenida por las autoridades mexicanas. | Foto: Captura de Instagram @soyangiemilleroficial_ / @bkingoficial

Este viernes en las horas de la mañana, en declaraciones a la emisora colombiana W Radio, Juan Camilo Gallego, representante de B King, declinó comentar sobre Angélica Torrini y dijo estar escondido porque teme por su vida.

“No voy a regresar a Colombia, ya pedí asilo político en varios países”, dijo Gallego, quien viajó a México con los músicos y fue quien denunció su desaparición por medio de algunas publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram.

Contexto: Angie Miller: estas fueron las últimas publicaciones de la detenida tras la muerte de B King

El mánager desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

El asesinato, que ha ocupado grandes espacios en medios colombianos y mexicanos, es investigado por las fiscalías de la capital y del Estado de México, que han declinado brindar detalles de las pesquisas.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este fue el puntaje con el que Dembélé superó a Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025

2. Atención: Estados Unidos revoca la visa del presidente Gustavo Petro

3. Este será el impacto del terremoto político en el petrismo luego de que varios de sus líderes de base quedaran por fuera de la consulta

4. Hegseth podría revelar cómo funcionará el “Departamento de Guerra” en su sorpresiva reunión

5. La grave amenaza de Maduro: esto hará si Venezuela “es agredida militarmente”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Angie MillerB-kingB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj Regio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.