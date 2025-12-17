Gente

Angustiantes predicciones de Nostradamus que impactarían en 2026; hizo advertencia sobre situaciones fuertes

El famoso francés sigue llamando la atención con situaciones inesperadas que habría dejado plasmadas en sus textos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de diciembre de 2025, 5:52 p. m.
Nostradamus, Michel de Nostredame, vor Buch, en La Maison de Nostradamus, Salon de Provence, Frankreich.
Nostradamus, Michel de Nostredame, vor Buch, en La Maison de Nostradamus, Salon de Provence, Frankreich. Foto: ullstein bild via Getty Images

A medida que el 2026 se acerca, crece la expectativa frente a los posibles escenarios y cambios que podrían marcar el futuro, despertando reflexiones e inquietudes en muchas personas. En medio de esa incertidumbre, no son pocos los que recurren a predicciones y lecturas de especialistas, cuyas visiones buscan anticipar lo que estaría por venir.

Dentro del mundo de las profecías, Nostradamus continúa siendo uno de los nombres más mencionados a nivel global, debido a la fama que adquirieron algunos de sus vaticinios al coincidir con hechos históricos. Aunque existe un sector escéptico frente a estas interpretaciones, también hay quienes siguen con atención los textos que este astrólogo y médico francés escribió hace siglos, convencidos de que aún pueden ofrecer señales sobre el presente y el futuro.

De acuerdo con lo reseñado por National Geographic, las profecías atribuidas a Nostradamus continúan dando la vuelta al mundo y generando impacto por la huella que dejan en la opinión pública. Sus escritos han despertado interés a lo largo del tiempo debido a las interpretaciones que muchos hacen sobre acontecimientos pasados y actuales.

Mhoni Vidente soltó inesperada predicción sobre temblor que ocurriría en país latino antes de que acabe 2025: “Vienen días claves”

En sus obras, el enigmático astrólogo francés plasmó visiones que, según diversos análisis, no solo se relacionan con hechos de siglos anteriores, sino también con situaciones que algunos consideran vigentes en la actualidad.

Gente

Participante de ‘La casa de los famosos’ tuvo propuesta de matrimonio en concierto de J Balvin: “Queremos que la cante en la boda”

Gente

J Balvin se disfrazó de payaso para campaña navideña y soltó mensaje sobre la salud mental: “La depresión también se maquilla”

Gente

Exrepresentante del DJ Avicii hace inesperada jugada y toma acciones contra la familia del artista fallecido

Gente

Cantante que creció a la par con J Balvin confesó dura situación y su nuevo trabajo, alejado de la música: “No ha estado fácil”

Gente

Los signos del zodiaco con más probabilidades de ganarse la lotería durante la Novena de Aguinaldos, según la IA

Gente

Horóscopo de este miércoles 17 de diciembre para los 12 signos: estas son las predicciones, según Nana Calistar

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 17 de diciembre

Gente

Gusi recibe la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Concejo de Bogotá por su trayectoria musical

Gente

La preocupante alerta de Nostradamus para finales del 2025; hay conmoción mundial

Gente

Nostradamus y Baba Vanga coinciden en la misma y escalofriante profecía para 2025; auguran desalentadora situación

Para el próximo año, según recopilan medios internacionales como Euro News y Hola!, el panorama no será favorable en sentidos, pues se detonarían cambios significativos en diversos ámbitos.

De acuerdo con lo que se revela en las descripciones de la prensa internacional, en las que se relacionan las cuartetas numeradas 26 con el 2026, Nostradamus habló sobre el choque entre oriente y occidente, asegurando que habrá un tema político, miliar o económico con una de las potencias.

“Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana rociará el santuario. Tres fuegos se levantarán desde el este mientras el oeste pierde su luz en silencio”, recopila uno de los versos en Hola!

Otra de las cuartetas se enfoca en la parte de sus escritos en las que indica que habrá “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”, relacionándola con lo ocurrido entre Rusia y Ucrania. Esto no tendría solución en estos 12 meses, continuando con disputas graves.

Nostradamus también vaticinó que habría un “hombre de luz”, considerándose una de las predicciones optimistas para lo que viene. Esta parte se enfoca en una persona que liderará y moverá masas para renovar después de los conflictos que se puedan generar.

Las sombras caerán, pero el hombre de luz se alzará”, se lee.

Las profesías de Nostradamus han sido un tema de discución por siglos.
Las profesías de Nostradamus han sido un tema de discusión por siglos. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Una de las partes que más ha causado incertidumbre es en la que se habla de un “enjambre de abejas”. Esta fase está analizada hacia los líderes como trump y Putin, considerando victorias o avances en el ámbito geopolítico.

Uno de los versos que llama la atención se enfoca en el Tesino, donde “se desbordará de sangre”, haciendo referencia a que, posiblemente, hayan conflictos internos en Europa. Los análisis van hacia el desequilibrio en sitios seguros, rodeados de tensión.

En cuanto al papel de la inteligencia artificial, Euro News recopila que hay quienes detallan en sus versos una alusión a que el 2026 será un punto de inflexión tecnológico, llevando a que territorios como China o Japón den un salto con estas herramientas.

Por último, los vaticinios, iguales a los de otros astrólogos, apuntan a que habrá una crisis económica en el mundo, centrándose en “monedas corruptas” y “mercados inquietos” que afectarán considerablemente.

Mas de Gente

Participante de 'La casa de los famosos' tuvo propuesta de matrimonio durante concierto de J Balvin.

Participante de ‘La casa de los famosos’ tuvo propuesta de matrimonio en concierto de J Balvin: “Queremos que la cante en la boda”

J Balvin en campaña de Navidad

J Balvin se disfrazó de payaso para campaña navideña y soltó mensaje sobre la salud mental: “La depresión también se maquilla”

Avicii

Exrepresentante del DJ Avicii hace inesperada jugada y toma acciones contra la familia del artista fallecido

Cantante que inició con J Balvin confesó dura situación que vive.

Cantante que creció a la par con J Balvin confesó dura situación y su nuevo trabajo, alejado de la música: “No ha estado fácil”

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en la primera mitad de agosto de 2025, según la IA

Los signos del zodiaco con más probabilidades de ganarse la lotería durante la Novena de Aguinaldos, según la IA

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo de este miércoles 17 de diciembre para los 12 signos: estas son las predicciones, según Nana Calistar

Niño Prodigio: predicciones para fin de año.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 17 de diciembre

GUSI ES CONDECORADO POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ CON LA “ORDEN CIVIL AL MÉRITO JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ” EN EL GRADO CRUZ DE ORO

Gusi recibe la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el Concejo de Bogotá por su trayectoria musical

La actriz aclaró los rumores acerca de que supuestamente mantiene a su pareja.

Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron su participación en famoso reality; generaron reacciones

Implicado en la muerte de Matthew Perry es condenado a prisión domiciliaria.

Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

Noticias Destacadas