Angustiantes predicciones de Nostradamus que impactarían en 2026; hizo advertencia sobre situaciones fuertes

A medida que el 2026 se acerca, crece la expectativa frente a los posibles escenarios y cambios que podrían marcar el futuro, despertando reflexiones e inquietudes en muchas personas. En medio de esa incertidumbre, no son pocos los que recurren a predicciones y lecturas de especialistas, cuyas visiones buscan anticipar lo que estaría por venir.

Dentro del mundo de las profecías, Nostradamus continúa siendo uno de los nombres más mencionados a nivel global, debido a la fama que adquirieron algunos de sus vaticinios al coincidir con hechos históricos. Aunque existe un sector escéptico frente a estas interpretaciones, también hay quienes siguen con atención los textos que este astrólogo y médico francés escribió hace siglos, convencidos de que aún pueden ofrecer señales sobre el presente y el futuro.

De acuerdo con lo reseñado por National Geographic, las profecías atribuidas a Nostradamus continúan dando la vuelta al mundo y generando impacto por la huella que dejan en la opinión pública. Sus escritos han despertado interés a lo largo del tiempo debido a las interpretaciones que muchos hacen sobre acontecimientos pasados y actuales.

En sus obras, el enigmático astrólogo francés plasmó visiones que, según diversos análisis, no solo se relacionan con hechos de siglos anteriores, sino también con situaciones que algunos consideran vigentes en la actualidad.

Para el próximo año, según recopilan medios internacionales como Euro News y Hola!, el panorama no será favorable en sentidos, pues se detonarían cambios significativos en diversos ámbitos.

De acuerdo con lo que se revela en las descripciones de la prensa internacional, en las que se relacionan las cuartetas numeradas 26 con el 2026, Nostradamus habló sobre el choque entre oriente y occidente, asegurando que habrá un tema político, miliar o económico con una de las potencias.

“Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana rociará el santuario. Tres fuegos se levantarán desde el este mientras el oeste pierde su luz en silencio”, recopila uno de los versos en Hola!

Otra de las cuartetas se enfoca en la parte de sus escritos en las que indica que habrá “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”, relacionándola con lo ocurrido entre Rusia y Ucrania. Esto no tendría solución en estos 12 meses, continuando con disputas graves.

Nostradamus también vaticinó que habría un “hombre de luz”, considerándose una de las predicciones optimistas para lo que viene. Esta parte se enfoca en una persona que liderará y moverá masas para renovar después de los conflictos que se puedan generar.

“Las sombras caerán, pero el hombre de luz se alzará”, se lee.

Las profesías de Nostradamus han sido un tema de discusión por siglos. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Una de las partes que más ha causado incertidumbre es en la que se habla de un “enjambre de abejas”. Esta fase está analizada hacia los líderes como trump y Putin, considerando victorias o avances en el ámbito geopolítico.

Uno de los versos que llama la atención se enfoca en el Tesino, donde “se desbordará de sangre”, haciendo referencia a que, posiblemente, hayan conflictos internos en Europa. Los análisis van hacia el desequilibrio en sitios seguros, rodeados de tensión.

En cuanto al papel de la inteligencia artificial, Euro News recopila que hay quienes detallan en sus versos una alusión a que el 2026 será un punto de inflexión tecnológico, llevando a que territorios como China o Japón den un salto con estas herramientas.

Por último, los vaticinios, iguales a los de otros astrólogos, apuntan a que habrá una crisis económica en el mundo, centrándose en “monedas corruptas” y “mercados inquietos” que afectarán considerablemente.