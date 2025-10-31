La preocupante alerta de Nostradamus para finales del 2025; hay conmoción mundial

Nostradamus, uno de los videntes más populares en la historia de la humanidad, sigue generando controversia pese a que falleció hace más de 5 siglos, pues sus seguidores detectaron una alerta para finales del 2025 en algunos de los escritos y material histórico.

Esta lectura del astrólogo estaría relacionada con fuertes cambios que se generarían en el planeta tierra y podrían llegar a afectar fuertemente a la generación actual y las que están por llegar.

Predicciones para el año 2025. | Foto: Getty Images

Nostradamus hizo fuerte advertencia para el año 2025

Una de las lecturas que actualmente circulan en internet y que han causado conversación y debate por parte de los usuarios en las redes sociales indica:

“Cuando Marte rige su camino en las estrellas, la sangre humana salpicará el santuario. Tres incendios se desatan en el Este, mientras que el oeste pierde su luz en silencio”, escribió en su momento.

Estas palabras son interpretadas por muchos como conflictos simultáneos que podrían originarse en regiones orientales del planeta con una posible crisis o dificultades económicas y sociales en los países occidentales.

Sin embargo, historiadores aclaran que los escritos de Nostradamus son oscuros, ambiguos y llenos de símbolos, lo que permite interpretaciones muy diferentes, dependiendo de quien haga la lectura.

El vidente falleció hace 5 siglos. | Foto: ullstein bild via Getty Images

Otras predicciones de Nostradamus para el 2025

En una de sus predicciones más alarmantes, se mencionó que el próximo año podría presenciarse una “bola de fuego proveniente del cosmos” que devastaría el planeta. Según sus palabras: “ Desde el espacio, se elevará una esfera mientras el mundo suplica una nueva oportunidad”.

Anticipó que el cambio climático podría desencadenar desastres naturales en Brasil , específicamente en la región que alberga la selva amazónica.

Nostradamus también indicó que el 2025 sería testigo de avances significativos en el campo de la medicina.

En cuanto a desastres naturales, particularmente señaló un terremoto en la costa oeste de los Estados Unidos.

¿Qué pasará en el 2025 según Baba Vanga?

Baba Vanga, quien a sus 12 años perdió la vista durante una tormenta y afirmó haber adquirido la capacidad de tener visiones proféticas, ha acertado en varias de sus predicciones, las cuales han generado controversia en internet debido a la falta de evidencia científica que respalde sus capacidades.

No obstante, dejó escritas algunas situaciones que podrían llevarse a cabo en el año 2025: