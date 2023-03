Anuel AA confirmó que se convirtió en padre de nuevo; nació la hija que esperaba con Yailin

Meses atrás, los cantantes Anuel AA y Yailin se robaron las miradas de miles de personas en las plataformas digitales, debido a una serie de contenidos que publicaron juntos. Ambos se proyectaban como una de las parejas más polémicas y controversiales de estos escenarios, a raíz de fotos y videos subidos que tono que compartían como respuesta a las críticas.

Anuel AA y Yailin se convirtieron en padres de una pequeña niña. - Foto: Getty Images

Sin embargo, su historia de amor llegó a su final y ambos cantantes optaron por enfocarse en la bebé que venía en camino, fruto de su amor. Ambos tomaron caminos separados, pasando la página con relación a ese vínculo que construyeron años atrás y que los hizo blanco de comentarios negativos.

En medio del auge que tuvo la noticia de su separación, Anuel AA siguió centrado en su música, sus viajes y sus proyectos, recibiendo toda clase de preguntas y entrevistas de la prensa internacional. El boricua no guardó silencio y comentó sobre las críticas y señalamientos que recibió en redes sociales, al punto de que no les dio mayor importancia.

Anuel AA enfrentó críticas y comentarios en redes sociales - Foto tomada de Instagram @anuel - Foto: Instagram @anuel

No obstante, recientemente, Anuel AA concedió una entrevista al programa El gordo y la flaca, donde se sinceró con respecto a su vida emocional y personal, revelando que ya se había convertido en padre de nuevo y su hija había nacido en buenas condiciones. El artista urbano se mostró muy emocionado con esta faceta que llegaba a su presente y le cambiaría un poco su realidad, puntualizando en la felicidad que lo invadía.

“Ya tengo hija dominicana, acabo de nacer ya. Ya me siento dominicano también”, dijo frente a la cámara, plasmando un poco de inquietud y alegría.

Por su parte, Yailin subió una serie de fotografías a su cuenta oficial de Instagram, donde reveló el momento exacto en el que nació la pequeña niña. En las postales se observó que Anuel AA estaba junto a ella, recibiendo y dándole la bienvenida a Cattleya.

“¡Bienvenida al mundo, CATTLEYA, pequeña princesa! Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza”, escribió al inicio del pie de foto.

Anuel AA y Yailin le dieron la bienvenida a su bebé. - Foto: Instagram @anuel

“Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración. Cattleya, has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas”, agregó, expresando la felicidad que tenía al convertirse en madre por primera vez.

¿Anuel AA y Yailin se separaron?

Semanas atrás, Anuel AA afirmó que ya no estaba junto a la madre de su pequeña por distintas razones de la vida, pero ambos prefirieron llevar las cosas de una forma distinta, sin entrar en polémicas o shows mediáticos. “Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista puertorriqueño en un clip, donde apareció con un saco y unos lentes oscuros.

“Yailin es la madre de mi hija. Mira, siempre va a ser mi familia, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de primer momento que pasó, que la pisotearon, dijeron mil asquerosidades y porquerías, de todo, que decían y de todo, tratando de j*derla, de dañarle el nombre y a mí sin c*jones me tuvo nada de lo que dijeron”, mencionó.

La pareja siempre se mostró emocionada por su rol de padres. - Foto: Instagram: @anuel // @yailinlamasviralreal

Anuel AA no lo pensó dos veces y pidió el apoyo de todos los fanáticos para que sigan respetando, respaldando y colaborando con el talento de la dominicana. El latino habló del corazón de Yailin, puntualizando en que era muy buena y nadie tenía que juzgarla sin conocerla.

“En República Dominicana apoyen a Yailin, sabes lo que te digo, apóyenla como un h&/@%$”? ella está trabajando con co#$%”#, en su música, sabe lo que te digo, entiende, se cuida como un h&/@%$”?. A pesar de todas las cosas, es mejor ser humano y tiene un buen corazón… uno no puede juzgar a los demás sin conocerlos”, afirmó.

Sin embargo, hay quienes aseguraron que la pareja se habría dado una nueva oportunidad, debido a inesperados y lujosos detalles que recibió Yailin, las fotografías juntos durante el parto y la interacción que aún mantienen. Por el momento esto se mantiene en secreto, plasmando que la dominicana y el puertorriqueño sostienen una buena relación.