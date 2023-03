Foto: Anuel AA se burló de Karol G y Shakira y fanáticos lo tildaron de descarado

El cantante no se contuvo y quiso contestarle a las colombianas por su canción ‘TQG’.

En los últimos días, Karol G y Shakira están en tendencia después del lanzamiento de la canción y video colaborativo en la canción ‘TQG’. Esta pieza musical se viralizó en varias partes del mundo, teniendo históricos resultados que la misma ‘Bichota’ le compartió a todos sus seguidores.

Entre lágrimas relató que después de muchas horas de estar sin internet recibió impactantes noticias de su colaboración con Shakira y en general de su álbum: “Darme cuenta de que TQG, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en Estados Unidos también”, expresó.

Después del éxito de su colaboración, la expareja de Karol G decidió hacer un posteo bastante sarcástico en su cuenta de Instagram, donde hizo énfasis en una parte de la canción de Shakira con BZRP: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, pero dirigido hacia los hombres.

“Los hombres no lloran, los hombres facturan 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂🤣😭💴💶💷💸💰#MasRicaQueAyer #Rompecorazones 💔🔜”, fue el mensaje en tono de burla que el hombre dejó en su último post en el que además de dejarse ver feliz y con sus joyas se burló de la barranquillera y la paisa.

El cantante, a diferencia de otras publicaciones, dejó abiertos los comentarios con el objetivo de que hubiera bastantes interacciones, algo que le salió como quería. Estos fueron algunas de las opiniones más llamativas:

“Ponte a facturar para pagar pensiones jajajajaja por cierto deja de escribirle, mijo; que ella de lejos no ve”, “Tienes que hablar de una mujer para que escuchen tu música sino nadie, pero nadie te paraba bola brrrrr”, “Con 3 hijos con diferente mujer no creo que Karol te tire un DM”, “Las facturas te las están pasando a ti Yailin, Melissa, y Astrid…..buajajajjajaja”, “Entendí que no es culpa de @karolg que te critiquen, ella solo hace música, perdón te salpique”, “Cómo siempre pegado de la fama de Karol g”.

Anuel AA aseguró que era “inolvidable” y abrió debate, ¿tiró pulla a Karol G tras su canción con Shakira?

En medio del auge que tomó este lanzamiento, las miradas de los curiosos se posaron sobre las líneas y frases que se incluyeron en la letra del tema, ya que posiblemente se trataría de pullas e indirectas para sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué. Ambas cantantes guardaron silencio y lo único que destacaron fue el poder femenino que alcanzaron con sus talentos.

No obstante, Anuel AA fue el encargado de despertar todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, debido a una publicación que hizo en sus redes sociales. El puertorriqueño no se habría quedado callado y habría optado por tirar un vainazo con una “debate”.

De acuerdo con lo que se pudo observar en un post, el cantante quiso saber por qué era tan “inolvidable”, haciendo alusión a quienes hablaban de él o lo mencionaban constantemente. El artista ubicó cuatro opciones, para al final dar su opinión y destacar un atributo suyo.

“DEBATE AMISTOSO: ¿Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable?”, escribió al inicio de la publicación.

“A.) La Perla B.) La lengua C.) El se… increíble D.) Todas las anteriores…Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra”, agregó.

Estas palabras fueron tomadas por los usuarios de redes sociales como una indirecta para Karol G, debido al lanzamiento de esta canción donde enfatiza en una persona que intentó ocupar su lugar con una nueva pareja y continuó buscándola. Aunque no hay nombres ni referencias, los fanáticos asumieron que sería un mensaje por esta relación.