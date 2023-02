El video que encendió las alarmas de una posible reconciliación entre Karol G y Anuel AA

Una de las cantantes colombianas más queridas y relevantes de la industria de la música internacional, Karol G, en los últimos días compartió con sus fanáticos uno de los momentos más especiales del año, su cumpleaños.

La Bichota nació el día de los enamorados en el mundo, 14 de febrero, el Día de San Valentín, y sus seguidores no dudaron en recordarle su admiración y regalarle los mejores mensajes, algo que la cantante no dejó de agradecer y compartirlo con sus casi 60 millones de seguidores. En unas impactantes fotos que le han dado la vuelta al mundo, una de las imágenes deja ver sus grandes curvas, tatuajes en los brazos y una gran sonrisa.

La cantante celebró su cumpleaños número 32. - Foto: @karolg

Una de las noticias que sorprendió al mundo fue la ruptura de Karol G con Anuel AA con quien estuvo comprometida y derrochaba amor en redes sociales. Los artistas compartieron tres años de relación y miles de fanáticos esperaban que volvieran a estar juntos.

“El amor que sentimos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico, (...) Te amo, Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita. RHLM”, fue lo que comentó Karol G mediante historias de Instagram cuando terminó su relación con Anuel.

Anuel AA y Karol G en agosto de 2020. - Foto: Instagram: @anuel

De igual forma, se veía que habrían terminado en buenos términos y que aún había mucho cariño, tanto que la paisa jamás borró sus fotos en las redes sociales.

Anuel decidió compartir una noticia meses después que hizo despertar mucha rabia entre los fanáticos de la Bichota, puesto que hizo pública su relación con Yaillin con quien tiempo después al parecer se habría casado y esperaría su primera hija.

La pareja de latinos fue una de las más mediáticas en 2022. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Sin embargo, esa relación terminó, así lo confirmo en el programa ‘El gordo y la flaca’ de Univisión, que ya no estaba saliendo con Yailin.

“Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. No vamos a estar hablando o haciendo un circo, hablando de por qué sí o por qué no, ¿entiendes lo que te digo?”, dijo el artista puertorriqueño en un clip, donde apareció con un saco y unos lentes oscuros.

“Yailin es la madre de mi hija”, agregó, expresando un poco sobre todo lo que pasó con la artista en medio de su relación sentimental. “Mira, siempre va a ser mi familia, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de primer momento que pasó, que la pisotearon, dijeron mil asquerosidades y porquerías, de todo, que decían y de todo, tratando de j*derla, de dañarle el nombre y a mí sin c*jones me tuvo nada de lo que dijeron”, mencionó.

Ahora el artista puertorriqueño parece estar involucrado nuevamente con Carolina Giraldo Navarro, el nombre real de la artista, quien celebró sus 32 años de la mejor manera. Al parecer evento que se llevó a cabo en un hotel de República Dominicana generó todo tipo de comentarios cuando se hizo público un video en el que aparentemente se podía escuchar de fondo la voz del cantante Anuel AA.

Karol G desarchivó varias publicaciones en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a su expareja Anuel AA. - Foto: Imagen tomada de Instagram karolg

Esto desató muchas preguntas sobre si se podría dar una reconciliación entre la expareja y hay quienes piensan que esto fue un montaje por parte de los fanáticos. Aunque cabe destacar que en el clip se observó a la colombiana con el look que tiene actualmente, su cabellera roja y larga, una gafas grandes y oscuras y, un hombre a su lado que tiene mucho parecido a Anuel, puesto que lleva puestas las cadenas que suele usar el artista.

Hasta el momento ninguno de los dos artistas ha confirmado su supuesto reencuentro y los fans están al tanto de lo que pueda suceder entre ellos dos.