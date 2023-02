Anuel AA, de mal en peor. Modelo colombiana que dice tener una hija suya, contó: “Tenía preservativos y no los quiso usar”

Melissa Vallecilla, la colombiana que afirmó tener una hija de Anuel AA -pese a que el artista de música urbana se niega a reconocerlo-, dio su versión de los hechos este 14 de febrero. La modelo afirmó que utilizó métodos anticonceptivos, contrario a él, quien se rehusó a usar preservativos.

En conversación con Quique Usales, periodista de Telemundo, Vallecilla relató cómo comenzó todo. Contó que la relación que sostuvo con Anuel AA obedeció al gusto que sintieron el uno por el otro desde que se conocieron. Así mismo, comentó que ocurrió luego de una fiesta a la que ambos asistieron.

Según Vallecilla, en ese entonces planificaba con un dispositivo intrauterino, que se conoce coloquialmente como la ‘T’, por lo que no pensó que fuera a quedar embarazada de él luego de sostener relaciones sexuales tras la rumba. Pero el método no funcionó, asegura.

“En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo”, dijo Melissa Vallecilla sobre el encuentro con el cantante boricua, que tiempo atrás sostuvo una relación amorosa con la artista Karol G.

Antes de tener una relación sentimental con Yailín, La más viral, Anuel fue novio de Karol G. - Foto: Imagen tomada de Instagram karolg

La modelo colombiana también dijo, en conversación con Telemundo, que Anuel AA se negó a usar preservativos, aunque aseguró desconocer el porqué. Lo cierto es que día después del encuentro amoroso, tuvo un retraso. Ya luego, una prueba de embarazo, confirmó su sospecha.

“Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar... por qué, no sé”, agregó.

Melissa Vallecilla dijo que si bien Anuel II desmiente haber estado con ella, esa noche fue muy atento, de la misma manera en la que se ve en Instagram cada vez que comparte con sus seguidores, lo que deja en entredicho la versión del artista.

“Él es muy apasionado, muy cariñoso, muy atento. Así como lo ven ustedes en las redes sociales, así mismo es él en persona”, agregó en conversación con el medio en mención.

Valga recordar que la polémica en torno a Anuel II los últimos días no solo obedece a su versión de la supuesta relación de una noche que sostuvo con Melissa Vallecilla, sino por terminar su noviazgo de Yailín, ‘La más viral’, quien está esperando un hijo suyo.

Anuel AA y Yailín - Foto: Getty Images

Anuel dijo que respetó a Yailín hasta el fin

El pasado 9 de febrero, con un video, Anuel AA dijo que nunca tuvo una relación con la colombiana que lo señala de ser el padre de su hija. “Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca, hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailín”, dijo el cantante en un post.

Anuel AA y Yailín, su expareja sentimental. - Foto: Instagram @yailinlamasvirailreal_

“Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”, agregó.

Anuel AA recordó a Karol G y afirmó que siempre la respetó, tal y como ocurrió con Yailín, a quien amó hasta el último momento en que estuvieron juntos. En este espacio fue que confirmó que para él era muy importante el vínculo que generaba, por lo que no traicionó a nadie.

“Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailín. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘¿Arranca pal carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”, expresó.