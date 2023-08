Anuel AA le envió un emotivo mensaje a seguidores que están en prisión

Si bien es cierto que actualmente Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel AA, es uno de los exponentes más escuchados del género urbano, en su pasado no todo fue color de rosa debido a que llegó a estar tras las rejas, luego de ser detenido en abril del 2016 en un club nocturno de Puerto Rico.

Por esta razón, la expareja de la artista colombiana Karol G, no pudo pasar por alto las imágenes de una mujer que hace parte de su fanaticada y que se hicieron virales en las redes sociales, donde aparece en prisión.

Según mencionó el cantante, decidió publicarla en sus historias de Instagram luego de que varios de sus fanáticos se las enviaran emocionados, pero no por la situación que estaría viviendo actualmente la mujer, sino por el tatuaje que tiene en su pecho en alusión a él con su popular frase “Real hasta la muerte”.

“Te amo, pero empieza a hacer las cosas bien, no me gusta ver a mis fanáticos presos y mucho menos una mujer. Yo tengo hijas, aprende de los errores para que no vuelvas a cometerlos”, escribió inicialmente el artista dirigiendo sus palabras directamente a la mujer que se ve en las fotografías.