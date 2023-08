Anuel AA reaccionó a público que le coreó sobre Feid en pleno concierto; el cantante no se quedó callado

No obstante, en la actualidad, el cantante urbano despertó toda clase de comentarios y opiniones en las plataformas digitales, a raíz de las pullas y vainazos que lanzó en contra de Feid, famoso cantante paisa. El artista no dudó en referirse a él en varias ocasiones, precisamente después de que se confirmara la relación que tendría el antioqueño con ‘La Bichota’.

En cada espacio que tiene, Anuel AA se refiere a Karol G, así como a Feid, quien conservó su posición y no entró en discusiones. “Y esta se la dedico a tu novio, bebé”, dijo en una publicación del pasado, donde soltó algunas imágenes y parte de una canción. Y es que desde frases en la tarima como “Fuc*, Ferxxo” o “Mama bicho, fuc* you. Mama bicho, te voy a cantar” , el caribeño se ha dedicado en mandarle recados a la nueva pareja de la cantante.

Yeison Jiménez comentó la foto de Anuel, ex de Karol G - le tiró a Feid | Foto: instagram @anuel

Sin embargo, recientemente, el cantante fue protagonista de contenidos en redes sociales, debido a un particular momento que vivió durante una presentación que hizo. El representante del género urbano estaba en el escenario, cuando Feid volvió a relucir entre el público que asistió a esta cita musical.

“ Gracias por todo el apoyo que me dan, todo el mundo conmigo, todo el mundo conmigo ”, apuntó a su público.

Vieira Vidente habla sobre Yailin y Anuel

Días antes de esta predicción, Vieira habría confirmado la denuncia que había hecho Yailin sobre Anuel en las redes sociales, en la que aseguraba que fue víctima de maltrato por parte del cantante. “Fue verdad que él la golpeó estando embarazada, si es cierto. Aquí me confirman nuevamente que le pegaba y le gritaba. Ella ya no sabía con qué se iba a encontrar. Él es un narcisista compulsivo. Yailin no sé a quedar callada, Yailin tiene bastantes pruebas”, añadió la vidente.