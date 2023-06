Apenas faltan dos días para Julio y Twitter hace estallar a muchos de la risa con los memes de Julio Iglesias. Estos son los más divertidos

Como ya es habitual desde hace algunos años en los que los memes empezaron a ser parte del lenguaje con el que los internautas se expresan a través de las redes sociales, un día antes de que inicie el mes de julio, así como el primer día del mismo, las plataformas de contenido digital se inundan de cientos de imágenes que, aludiendo al famoso cantante español Julio Iglesias, le dan la bienvenida al séptimo mes del año con un poco de humor.

Es así como frases como “Julio viene con...” son las que acompañan todo tipo de bromas relacionadas con la realidad actual y que por supuesto son animadas con la imagen del intérprete en diferentes facetas.

Al respecto, y dado la fuerza que adquieren este tipo de expresiones en las redes sociales, Julio Iglesias ya se ha referido al tema, siendo consciente que es muy probable que cada 30 de junio o 1.° de julio se vuelva tendencia.

Sus declaraciones fueron dadas hace algunos años en diálogo con la revista Hola, donde le indagaron sobre su opinión acerca de las imágenes donde él, por su nombre y ser una figura pública de gran reconocimiento a nivel mundial, es el principal protagonista.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, señaló, aceptando el tema al parecer con un poco de resignación.

“No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, agregó el cantante de Con la misma piedra, Me olvidé de vivir, De niña a mujer, Ni te tengo, ni te olvido o Quijote al mismo medio.

Esta oleada de memes se ha convertido casi que en una tradición para comienzos de julio e incluso algunos han afirmado que esto ha logrado que generaciones de jóvenes conozcan al artista.

Por ello, la gente continúa escribiendo: “Inserte su mejor meme sobre Julio Iglesias, voy primero...”, “Los memes de Julio Iglesias esperando para entrar”, “Si yo fuera Julio Iglesias aprovecharía la tendencia para lanzar disco nuevo cada julio”, “Yo esperando el viernes para usar los memes de Julio Iglesias”.

Estos son algunos de los memes que ya empiezan a viralizarse en las redes sociales:

Este año vamos a hacer lo que mejor hacemos para esta época. subir memes de Julio Iglesias. pic.twitter.com/wdDOW4Z4m5 — Sergio Pratt ⭐️⭐️⭐️ (@sergiopratt) June 27, 2023

Julio Iglesias recibirá estos memes en su WhatsApp? 🤔 pic.twitter.com/6pJ7dFSAQh — Sebastian Ventola (@SebaVentola) June 27, 2023

Viene una de las temporadas que más amo... Tiempo de compartir memes de Julio Iglesias 🎊 pic.twitter.com/WOwK0Zhmo6 — El Dr. de la Muerte 💀 (@Carlos_PuertoS) June 29, 2022

Hace unas semanas el cantante fue noticia porque tuvo que salir a desmentir un rumor sobre su estado de salud. Varios medios hicieron eco de la versión según la cual el artista español se estaría viendo obligado a desplazarse en silla de ruedas, lo cual debía ser un gran tormento para él, que ha sido un trotamundos en más de medio siglo de incesante carrera.

“Me dicen que es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias. Directamente, ya no recuerda ni sus propias canciones”, relató el presentador Matías Vásquez del programa A la tarde, de América TV, en Argentina.

Sin embargo, el propio artista español le salió al paso a los rumores y se pronunció. Aunque no suele hacer declaraciones en los medios o emitir comunicados, Iglesias se vio obligado a aclarar las condiciones reales de su estado de salud.

“Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, arranca diciendo en sus redes sociales.

“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM (de puta madre), pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, aseguró el cantante.

“No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”, expresó con rabia el intérprete de clásicos de la balada como Me olvidé de vivir, De niña a mujer y Abrázame.