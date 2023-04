Así es la vida de lujos que se da Valentina Rincón, la novia de Matías Mier

Melissa Martínez y Matías Mier se convirtieron en protagonistas de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a la ruptura amorosa que atravesaron en 2022, tras algunos años de matrimonio. La periodista y el futbolista confirmaron su separación meses atrás tomando caminos distintos.

Matías Mier y Melissa Martínez estuvieron juntos por 5 años - Foto: Captura de pantallas de instagram / @revista_activa

En medio de todo el auge que tomó este tema por los chismes y especulaciones, los fanáticos quedaron al pendiente de qué ocurrió realmente y cuál era la posición de la presentadora ante este fuerte momento sentimental. La colombiana no habló sobre su aspecto privado, dejando en el aire qué pensaba o sentía.

Por otro lado, Matías es el que más ha hablado y mostrado al respecto. En primer lugar, fue el deportista quien confirmó su separación con la colombiana y aunque no dijo que fue por una infidelidad, sí comentó que había traicionado la confianza de una “gran mujer” y al poco tiempo empezaron a circular imágenes con su nuevo amor, Valentina Rendón. Hace poco el uruguayo mostró a esta joven por primera vez en sus redes sociales destacando que estaban en una escapada romántica por las playas de San Andrés y la buena vida e Valentina no termina ahí.

Sobre Valentina Rendón, la nueva novia de Matías Mier, se sabe que tiene 24 años y hace poco se graduó como comunicadora social y periodista en la Universidad Externado de Colombia. Esta joven tenía su cuenta privada, pero cuando se empezó a saber más de su relación, ahora todos pueden ver las publicaciones que deja para sus más de 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Valentina Rendón, novia de Matías Mier - Foto: instagram @valentina.rendon7

Es allí donde es posible ver que Valentina dejó todo en Colombia para acompañar a Mier en Asia, pues el futbolista ahora juega en Indonesia. Aunque no llevarían más de un año de relación confirmada, pero se cree que Matías le fue infiel a Melissa con Valentina, esta mujer muestra fotos de su exclusiva vida al otro lado del mundo.

Hace poco Melissa Martínez llamó la atención de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió a Eva Rey para Desnúdate con Eva, donde decidió tocar el tema de Matías Mier por primera vez. La integrante de ESPN rompió el silencio y se sinceró al respecto, puntualizando en que no fue fácil salir de este dolor. “¿Has perdonado? o ¿todavía sientes rabia?”, preguntó la española.

De acuerdo con lo mencionado por la periodista deportiva, la disculpa que salió a la luz no fue lo que esperaba de una persona con la que compartió cinco años. Para ella fue complicado no escuchar a su expareja, decirle que hablaran y dialogaran realmente sobre lo sucedido, pues todo quedó en el aire. En una ocasión, estuvo a punto de cruzarse con el hombre, por lo que llegó a pensar que si se daba ese encuentro habría la disculpa que ella siempre esperó.

“Ese día pensé que se daría la disculpa que esperé. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, comentó.

Expareja de celebridades. - Foto: Instagram: @mati.mier

Luego añadió: ”Ya no me importa, o sea, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre”. Y algo que llamó la atención de los seguidores fue que al publicarse esa parte de la entrevista, la misma presentadora comentó:

“Esta mañana cuando salió esta parte de la entrevista me asusté. Nunca antes me vi llorando sino fuera de alegría, pero después recordé que somos miles en uno. Meli es alegre, extrovertida y para tratar algunos temas puede ser muy sensible. Y, aunque digo que podemos con todo… SÍ, pero no todo al tiempo 🙏🏻”.