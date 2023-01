Así están las cifras de Casio, luego de su mención en la canción de Shakira y Bizarrap

Tras el lanzamiento de la Mussic Session # 53, de Shakira con Bzrp, se generó toda una polémica en torno a varias marcas. La cantante barranquillera hizo ciertos comparativos con los que daba a entender que ella era mucho mejor que la nueva pareja de Gerard Piqué. Fue una catarsis que no dejó títere con cabeza. En 3 minutos con 33 segundos, la cantante barranquillera se desahogó de su tusa.

Shakira y Bizarrap han sido tendencia por su nueva canción. - Foto: Sony Music

A pesar de que la intérprete de Monotonía dijo en la canción que su ex había cambiado un Rolex por un Casio, varias personas volvieron a traer a su mente los recuerdos de una marca considerada como un símbolo de los millennials.

Thiago Nadotti, coordinador de marketing de relojes de la marca para América latina, dijo a la revista Fucsia que lo sucedido con Shakira, lejos de haber perjudicado a la marca, lo que hizo fue despertar en las personas un “sentimiento de nostalgia” hacia dicha firma.

“Nos funcionó muchísimo”, dijo. Eso sí, a pesar de la viralización del tema, ellos esperaron que la tormenta pasara y que fuesen los mismos clientes los que defendieran a la marca. Por otro lado, no le dieron el lado ni a la cantante ni al futbolista. Aplicaron ese viejo y conocido refrán que dice que en pelea de parejas nadie debe meterse.

Ola de cuestionamientos en contra de Gerard Piqué por cambiar tan rápido a Shakira. - Foto: Revista HOLA/Getty

“Casio no se pronunció a favor o en contra de nadie. Nosotros nos mantuvimos neutros, es un tema privado de ellos y no tuvimos nada que ver, pero fue buenísimo. Las ventas en región, después de hablar con los distribuidores en la semana de lanzamiento fueron de tres veces más”, aseguró Nadotti.

Aunque dice que Shakira hizo un comparativo con el que daba la sensación de que quería dejar a la marca como no tan top, ellos le dieron la vuelta, pero reconoció que en ningún momento se le pasó por la cabeza a nadie que la barranquillera fuese a arremeter así. “Yo estaba durmiendo y la gente me escribía”.

El lanzamiento de la canción, que a la fecha completa más de 236 millones de seguidores, le dio la oportunidad a la firma, según el brasileño, de conocer a sus seguidores. “No esperábamos ese amor que le manifestaron a la marca. Recibimos comentarios muy amables y gente que recordaba a la marca. Nos quedó como lindo”, expresa el empresario.

Recientemente, Casio se alió con Disuiza, esto teniendo en cuenta la importancia del mercado colombiano en dicho segmento. Además, tiene una participación en el mercado del 5 al 6 % y ahora la meta es llegar al 10 %.

Casio desmiente a Piqué y lo deja mal parado: “No somos patrocinadores de ningún bando”

Tras presentar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana reapareció más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por Gerard Piqué. Asimismo, hizo varias analogías con algunas reconocidas marcas como Renault y Casio.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, dice una de las estrofas de la canción.

Pese a las burlas que recibió, el exdefensor no dejo pasar la oportunidad y aseguró que había logrado un acuerdo con Casio para que patrocinara la Kings League, competición de fútbol que creó junto a varios de los streamers más famosos de habla hispana.

“Quedan dos minutos, ya que lo veo. Quiero hacer un anuncio muy importante, Casio nos ha dado relojes a todos. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. No es broma, es en serio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Incluso, aquí tienes el tuyo, Ibai. Tenemos para todos. Este reloj es para toda la vida”, precisó.

Gerard Piqué confirmó que Casio lo patrocinará. - Foto: King League

La marca de relojes, sin embargo, presentó en su cuenta oficial de Instagram en español su nueva pieza publicitaria, donde confirmó que no tiene ningún tipo de alianza con el exjugador del Barcelona.

Además, el gigante tecnológico aprovechó la publicación para agradecerles a todos sus seguidores por el apoyo que le han mostrado en los últimos días. Igualmente, compartió un juego de palabras con algunas de las menciones que hizo Shakira en la canción.

Casio también ha aprovechado el éxito de la canción. - Foto: Instagram: Casio Relojes Spain

“Si algo hemos aprendido estos días leyendo vuestros comentarios, es que Casio es una marca querida en todo el mundo y por todo el mundo”, indicó inicialmente la reconocida empresa.

Luego, añadió: “Como no somos patrocinadores oficiales de ningún bando, apostamos por un espacio de respeto y concordia. Así que seas king, seas loba o seas el mismísimo Pikachu has demostrado ser de Casio”.