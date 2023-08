Así fue el trasplante capilar que se realizó el reconocido presentador de ‘Lo sé todo’

“Los trasplantes capilares funcionan, el problema es una cosa, que necesitamos parte donante y no creo que ahí haya mucho… Me hice un trasplante, ¿y qué? Ya lo había dicho acá, ¿y qué? Para verme mejor, ¿y qué? Por culpa de ella… yo usaba un ‘productico’ que se echaba uno para llenar los huequitos y ellas en el programa me hacían ‘bullying’. Por eso dije: ‘Se acabó esto, me voy a implantar y les voy a mostrar’. Es una técnica que no hay que rapar todo, se deja el cabello que yo tenía y se extrae una parte donante. La parte de atrás…”, declaró Osorio en el programa.