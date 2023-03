Así fue la boda entre el reguetonero Guaynaa y la creadora de contenido Lele Pons

Durante el festival de música electrónica más importante del mundo, el cantante puertorriqueño Guaynaa, le propuso matrimonio a la creadora de contenido Lele Pons.

En video, quedó registrado el momento en que Guaynaa le habla al público de Lele y se hinca ante ella para preguntarle en inglés, “¿te casarías conmigo?”, y su reacción es demasiado nerviosismo, se cubre la cara, mientras está llorando, y le dice que “sí, ¡Yes, yes!”, luego se escuchan muchos gritos en el público que también se emocionó con el sorpresivo hecho.

En ese sentido, este sábado 4 de marzo los famosos celebraron su matrimonio con una lujosa boda, donde asistieron varias celebridades como Chayanne, Paris Hilton, Sebastián Yatra, Anitta, Camila Cabello, Greeicy, Becky G, entre muchos otros.

Lele Pons y Guaynaa. - Foto: Instagram @lelepons

Durante la tarde, la también modelo compartió a través de sus historias de Instagram un poco sobre las horas previas a su boda. Minutos después tuvo su sesión fotográfica con su destacable vestido, el cual estuvo diseñado por Zuhair Murad.

En cuanto a sus damas de honor, se pudo ver a la cantante Anitta preparándose en conjunto con las otras siete acompañantes, acto seguido, Pons compartió una fotografía grupal donde se le veía muy feliz.

No obstante, lo que llamó la atención y el interés de todos sus seguidores, fue cuando la creadora de contenido compartió una serie de fotografías con Paris Hilton. La famosa, quien días atrás compartió fotos de su bebé, lució un vestido de manga larga, transparente en tono café claro.

En las redes sociales comenzaron a circular más fotografías y videos de los invitados, de los cuales destacó uno en la plataforma de TikTok, onde se le puede ver a Pons bailando “Tiempo de Vals” con el propio intérprete de la canción, es decir, Chayanne.

Con el paso del tiempo, los asistentes publicaron en sus respectivas redes sociales los mejores momentos en la pista de baile, donde Guaynaa y Lele fueron los grandes protagonistas. Por ejemplo, a la venezolana se le ve cantando ‘Sin pijama’, el éxito de Anitta.

Natti Natasha bailando junto a Becky G, Greeicy, Elena Rose, Lele Pons,Gessica Kayane y más en la boda de Lele pons y Guaynaa. pic.twitter.com/g4E5FmIGQU — Natti Natasha Reports (@NattiNatReports) March 5, 2023

Otra de las invitadas que no pasó desapercibida fue Camila Cabello, gran amiga de Pons, con quien ha colaborado en algunos de sus videos oficiales, como ‘Havana’.

Camila Cabello, cantante cubana y amiga de Lele Pons. - Foto: GC Images

Ante la mirada de los familiares y demás acompañantes, inició la boda, la cual estuvo rodeada de flores, donde la venezolana apareció de la mano de su padre, Luis Pons, mientras se escuchaba de fondo la canción ‘A Thousand Years’ de Christina Perri.

¿Cómo nació el amor entre Lele Pons y Guaynaa?

La historia de amor de los dos cantantes empezó porque ella hizo la colaboración de la canción Los Puti (shorts) con Favian Lovo, Lyanno, cuando el puertorriqueño se acercó a ella, pues llamó su atención. Y empezaron a hacerse muy amigos. Hasta que un día, en una llamada de facetime, él le dijo a ella “te amo”, pero estaba distraída y le dijo: “Oh, thank you”, por lo que él decidió alejarse.

Más, cuando ella se percató que él le había dicho ‘te amo’, se sintió mal, -según contó en entrevista con Chente, quién entrevista diferentes famosos para su canal en YouTube-, sin embargo, tiempo después empezó a extrañar los detalles que él tenía con ella, como llamadas y cortos mensajes. Por lo que decidió reconquistarlo, incluso llegó a organizar reuniones familiares en las que le decía a su familia qué era lo que tenían que preguntarle a él sobre ella.

Guaynaa y Lele Pons. - Foto: Instagram @Lelepons

Ella empezó a hacer diferentes cosas para llamar su atención, pues para ese momento ya habían grabado la canción Se te nota, pero el video no lo habían grabado, por lo que esa, era la excusa perfecta que ella utilizaba para verse con él, mientras que él se resistía a verla, pues al ver (tiempo antes) que ella no tenía interés en él, pues no quería reunirse con ella.

Sin embargo, él atendió las peticiones de su amiga y así era la forma en la que ella podía acercarse a él hasta que ella se rindió y dijo “ya no puedo más con esto”. Dejó el tema de lado y a la semana siguiente Guaynaa la llamó para que se vieran y desde entonces, tuvieron una relación muy reconocida en el mundo de la música.