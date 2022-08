Así le respondió Jessica Cediel a un ‘fan’ luego de que le dijera que era un “polvazo”

Jessica Cediel es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana. Aunque la también modelo empezó su vida en la farándula cuando fue Señorita Bogotá en el Reinado Nacional de la Belleza en el año 2002.

Luego de su paso por el certamen, Jessica se dio a conocer en los medios de comunicación y llegó a ser la conductora de varios formatos de la televisión nacional, pero con su talento frente a las cámaras, Cediel llegó a formar parte de cadenas internacionales.

Sin embargo, la bogotana se ha hecho viral en más de una ocasión por el grave problema de salud que sigue enfrentando debido a los biopolímeros, pero esto no ha evitado que la presentadora muestre toda su sensualidad en las redes sociales y que siga sorprendiendo con su belleza y encanto a más de uno.

Jessica Cediel le responde a seguidor que le dice que ella es buena en la cama

Durante varios días, Jessica Cediel estuvo ausente de las redes sociales debido a una nueva intervención en su cuerpo que se tuvo que realizar por los biopolímeros que hace casi una década le inyectaron en sus glúteos.

“Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las ‘nalguitas’”. Incluso, debido a esta situación, la presentadora rechazó un trabajo que le habían propuesto para estar al frente de un programa de famosos.

“Te cuento que Telemundo me hizo la invitación para este reality en su segunda temporada. Sé que es un programa increíble, pero yo no podría vivir encerrada, no sirvo para eso”, dijo Jessica por una pregunta realizada a través de sus redes sociales.

A pesar de los duros momentos que ha vivido Jessica en las últimas semanas, la modelo no se aleja de sus fanáticos. En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, Cediel compartió la famosa caja de preguntas para que pudieran hacerle preguntas sobre diferentes temas de su vida laboral y también privada.

Esta vez, más que preguntas, Jessica interrogó a sus seguidores sobre qué suponían de ella y varias teorías sorprendieron. “Es una amiga sincera, leal, celosa y… la más mamacita”. “Tiene buena vibra en su familia”. “Es fuerte, tierna y muy consentida”, dijeron algunos.

Sin embargo, un seguidor decidió dar un paso más y aseguró que Jessica era un “polvazo”. Es decir, que tenía buenas habilidades en la intimidad. Ante esto, Cediel respondió con una sensual foto y dos emojis, uno de ángel y otro de diablo.

El vestido rojo de Jessica Cediel que encendió las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el canal predilecto para seguir la vida de los famosos colombianos, ya que ningún detalle se les escapa a los seguidores de los personajes más reconocidos del mundo de la farándula del país.

A sus 40 años, la también actriz y periodista no deja de sorprender a los usuarios con las imágenes, que comprueban que la edad es solo un número. En esta ocasión, fue un vestido rojo el encargado de despertar las reacciones en su cuenta de Instagram, pues la serie de fotografías ya se acerca a los 100 mil ‘me gusta’ y ha sido comentada más de 800 veces.

En el carrusel de imágenes aparece con un ajustado vestido color rojo. Además de lo llamativo que puede ser utilizar este tono, el diseño de la prenda permite resaltar la envidiable figura de la colombiana.

El look consta de un vestido corto con mangas abombadas y un prominente escote. Este lo complementa con el cabello recogido y un maquillaje suave en el que resaltan sus ojos. La publicación viene acompañada con el siguiente mensaje en inglés: “Puede que tenga una cara linda... pero chico, soy una malvada...”.